Encontraron tres caballos y un avestruz faenados cerca del dique Cuesta del Viento

Una escena inesperada generó conmoción entre quienes paseaban por las cercanías del paredón del Dique Cuesta del Viento, en el departamento Iglesia. El hallazgo de los restos de tres caballos y un avestruz que habrían sido faenados de forma ilegal alertó a la comunidad local y a los visitantes de este importante paraje turístico del norte de San Juan.

Los cadáveres fueron encontrados en una zona de tránsito frecuente, lo que motivó el aviso inmediato a las autoridades pertinentes por parte de las personas que circulaban por el sector.

A pesar de la sorpresa inicial, todavía no se han determinado los detalles sobre el momento preciso en que ocurrió el hecho ni quiénes podrían ser los responsables del abandono de los animales.

El escenario llamó la atención de los testigos no solo por la cantidad de ejemplares involucrados, sino también por las características del hallazgo en este punto emblemático de la provincia.

Actualmente, se espera el inicio de las pericias para intentar establecer el origen de los equinos y el ave, buscando identificar si poseían marcas de propiedad que faciliten el contacto con sus dueños.

Asimismo, los investigadores trabajan para descubrir cuál fue el destino final de la carne obtenida tras el proceso de faena clandestina. Este suceso despertó inquietud en una región donde la actividad rural y el turismo conviven diariamente en los espacios abiertos de la precordillera.