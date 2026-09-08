Una motocicleta que había sido denunciada como robada durante la noche del lunes fue encontrada abandonada en el interior de una finca ubicada en la zona de Benavides y Callejón Blanco, en Chimbas. El hallazgo se produjo durante un procedimiento realizado por personal de la Unidad Operativa Chimbas Este y Mogotes, que posteriormente constató que el vehículo contaba con un pedido relacionado con una denuncia radicada horas antes.

El procedimiento se inició cuando los efectivos que realizaban tareas de prevención y recorridas por la zona detectaron una motocicleta que se encontraba abandonada en el interior de una finca. Ante esta situación, los policías procedieron a verificar las características del rodado y realizaron las averiguaciones correspondientes para establecer su procedencia.

Los uniformados consultaron los registros policiales y, a partir de esa verificación, determinaron que la motocicleta había sido denunciada como robada durante la noche del pasado lunes en jurisdicción de la Subcomisaría Santa Lucía Este.

El dato permitió establecer que el vehículo encontrado en la finca correspondía al rodado que había sido sustraído pocas horas antes. De esta manera, el procedimiento permitió recuperar la motocicleta y ponerla nuevamente a disposición de la investigación que se inició a partir de la denuncia.

En primera instancia, los efectivos dieron intervención a personal de Comisaría 17°, que tomó conocimiento del hallazgo y avanzó con las primeras actuaciones. Posteriormente, se comunicó la situación a la Subcomisaría Santa Lucía Este, dependencia que quedó a cargo del legajo iniciado por la denuncia del robo.

Luego de confirmar la procedencia del vehículo, la Policía informó al damnificado sobre el hallazgo. El propietario fue notificado para que se presentara en sede policial y realizara el reconocimiento correspondiente de la motocicleta.

Ese trámite resultó necesario para continuar con las medidas legales previstas en la investigación. A partir del reconocimiento del rodado, la Justicia podrá avanzar con las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias en las que la moto fue sustraída y establecer cómo terminó abandonada dentro de la finca ubicada en la zona de Benavides y Callejón Blanco.

Por el momento, el hallazgo permitió recuperar el vehículo sustraído, mientras que las autoridades continuaron con las diligencias correspondientes para esclarecer el robo denunciado y determinar la posible participación de personas en el hecho.