Enjuciarán a la banda narco del Penal que operó con 115 kilos de droga

El inicio de un debate judicial en el Tribunal Oral Criminal Federal pone al descubierto cómo los muros de la cárcel de Chimbas no fueron suficientes para frenar la ambición de Luis Alberto Garipe, Héctor Leonardo Guiñez y Raúl Horacio Vargas. Los tres, desde el pabellón número 4, presuntamente unieron fuerzas para coordinar la llegada de un cargamento de marihuana que se ubica entre los más voluminosos de la historia criminal de la provincia, solo superado por un secuestro del año 2020.

La trama funcionaba con una aceitada división de roles donde las parejas de los internos eran los brazos ejecutores en la calle. Angélica de las Mercedes Falcón, Marcela Verónica Recúpero y Melisa González eran quienes recibían las órdenes, recaudaban el dinero y organizaban el narcomenudeo. En este esquema también aparece un proveedor chaqueño apodado Messi y un contacto mendocino que traía sustancias semanalmente.

El operativo final ocurrió en noviembre de 2024, tras una minuciosa investigación de la Policía Federal que incluyó escuchas y la figura de un agente revelador que condujo el camión con la droga. El cargamento, oculto entre palos, llegó a 25 de Mayo donde un empleado municipal, Ángel Carlos Garay, utilizó movilidad oficial para el traslado de los bultos. Garay intentó desligarse de la situación en su indagatoria, donde afirmó que "no sabía lo que había en el interior de los bolsos que le habían cargado en la movilidad" y que su acompañante, la pareja de Garipe, "le había dicho que era ropa".

Ahora, el tribunal presidido por la jueza Eliana Rattá escuchará la acusación formal del fiscal Fernando Alcaraz contra los nueve implicados. Mientras el municipal insiste en su inocencia, los líderes enfrentan la posibilidad de una condena severa por organizar este complejo sistema de tráfico que terminó con la incautación de 224 paquetes de droga distribuidos en 10 bultos.