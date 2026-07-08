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Entrada gratuita y grilla de artistas, así será la Fiesta del Carneo Español
POR REDACCIÓN
El Predio Gaucho José Dolores será la sede de una nueva Fiesta Provincial del Carneo Español los días sábado 11 y domingo 12 de julio. La Municipalidad de Rawson organiza el evento para toda la comunidad en el Médano de Oro con entrada libre y gratuita. Durante dos jornadas, el público podrá recorrer ranchos típicos, stands de productores de toda la provincia, un paseo de artesanos y un sector infantil. También habrá un Espacio Eco Canje y un patio gastronómico con especialidades regionales.
Como novedad, los asistentes podrán reservar una de las 100 mesas preferenciales situadas frente al escenario principal. Estas cuentan con 10 sillas y tienen un valor de $20.000 por jornada. El trámite se realiza de forma digital por WhatsApp contactando al asistente virtual Lito al 2645702020, donde se debe elegir la opción Reserva de mesas - Fiesta del Carneo Español y acreditar el pago.
Las reservas se mantienen hasta las 14:00 horas y ofrecen la opción de sumar un Servicio Premium con atención personalizada de un prestador privado. A pesar de esta modalidad, el predio seguirá contando con numerosas mesas de uso libre sin costo por orden de llegada.
El escenario principal recibirá durante ambas jornadas a academias de danza, institutos, ballets, músicos y artistas locales, ofreciendo un espectáculo continuo para toda la familia.
Sábado 11 de julio
11:00 hs – Instituto Male
11:30 hs – Instituto Pasión Morena
12:00 hs – Instituto Sueños de Luz
12:30 hs – Academia Los Huarpes
13:00 hs – Acto de Inauguración
13:30 hs – Triunfadores Iracundos por Siempre
14:00 hs – Ballet Municipal Años Divinos y Sentir Folklórico
14:30 hs – FuerzaFolk
15:00 hs – Alok2
15:30 hs – Instituto Almas Cuyanas
15:40 hs – ADN Folk Fusión
16:10 hs – Instituto Rocío
16:25 hs – La Nota
17:00 hs – Instituto Olé Flamenco
17:10 hs – Celina Fernández
17:30 hs – Ballet Almas Medaneras
17:45 hs – Anto La Beby
18:00 hs – Palo Santo
Domingo 12 de julio
11:00 hs – Agrupación Latidos Cuyanos
11:30 hs – Ballet Santa Lucía
11:45 hs – Instituto FERSOF
12:00 hs – Amanecer Folklórico
12:30 hs – Instituto Almería
13:00 hs – Jere Ahumada
13:30 hs – Academia Sentir Sanjuanino
14:00 hs – Paulo Sánchez
14:15 hs – Centro Valenciano
14:30 hs – La Quimera
15:00 hs – Academia Vida y Tradición
15:30 hs – Los Hermanos Videla
16:00 hs – Instituto Dalcas
16:10 hs – CAILE
16:30 hs – Academia Ritmo y Pasión
17:00 hs – El Sietecincuenta
17:30 hs – Pablo Luna (Ex Banda XXI)