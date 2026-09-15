Gonzalo Quinteros, de 19 años, fue asesinado de un balazo después de que un grupo de personas ingresara a la vivienda donde se encontraba y efectuara disparos en el interior. Por el crimen, una mujer de aproximadamente 19 o 20 años permanece detenida, mientras que tres hombres ya identificados son buscados por la Justicia.

Uno de los proyectiles impactó a Quinteros en la zona de la mandíbula y le provocó una herida con orificio de entrada y salida. Pese a la gravedad de la lesión, el joven consiguió salir de la casa, pero terminó desplomándose en la vía pública, donde murió.

La investigación avanzó durante toda la madrugada. Hasta aproximadamente las 5 se realizaron cuatro allanamientos simultáneos con el objetivo de localizar a los tres sospechosos que permanecen prófugos. La causa se encuentra dentro de sus primeras 72 horas y es manejada bajo un fuerte hermetismo.

Según indicó a este medio uno de los investigadores, los agresores ingresaron a la vivienda y los disparos se produjeron en el interior. El arma utilizada todavía no fue encontrada y tampoco se pudo establecer oficialmente el calibre del proyectil.

Una detenida y tres hombres buscados

Hasta el momento, la única persona detenida es una mujer mayor de edad, de aproximadamente 19 o 20 años, cuya ocupación fue consignada como ama de casa. En paralelo, la Justicia busca a tres hombres que ya fueron identificados y sobre quienes se desplegaron distintos procedimientos para intentar concretar sus detenciones.

De acuerdo con la información aportada por fuentes vinculadas a la investigación, los tres prófugos tendrían antecedentes penales. Sobre la mujer detenida, también se indicó que no sería la primera vez que tiene contacto con la Justicia.

El crimen ocurrió frente a otras personas

Otro de los puntos relevantes de la investigación es que el ataque ocurrió cuando había varias personas dentro de la vivienda. Entre ellas se encontraban menores de edad, una persona mayor y una adolescente que sería la novia de Quinteros.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir qué ocurrió durante los instantes previos a los disparos y qué desencadenó el homicidio.

Entre las hipótesis que se analizan aparece un posible ajuste de cuentas, aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre el móvil del crimen. También se intenta establecer qué vínculo mantenían Quinteros y los sospechosos. Hasta ahora, solamente trascendió que se conocían entre sí.

En las inmediaciones de la vivienda hay una cámara de seguridad, aunque los investigadores señalaron que las imágenes obtenidas no registrarían movimientos relevantes para esclarecer el ataque.

Mientras continúa la búsqueda de los tres prófugos, la Justicia aguarda los resultados de la autopsia y de otros estudios complementarios para terminar de reconstruir cómo se produjo el homicidio de Gonzalo Quinteros.