La tercera edición del Forum de la Fiesta Nacional del Sol reunió a más de 500 empresas inscriptas para participar de las rondas de negocios, una iniciativa que busca generar vínculos comerciales y nuevas oportunidades. Entre los emprendimientos presentes estuvo Entre Raíces Sabores Gourmet, una fábrica sanjuanina de mermeladas gourmet que busca ampliar sus mercados y llegar a potenciales clientes de otras provincias y países.

Su propietaria, Mariela Canto, contó a DIARIO HUARPE que la participación en este espacio representa una oportunidad para dar a conocer sus productos y establecer contactos comerciales. “Mi nombre es Mariela Canto y soy la propietaria de Entre Raíces Sabores Gourmet, que es una fábrica de mermeladas gourmet”, explicó.

Una propuesta que combina frutas, hierbas y especias

La emprendedora detalló que su fábrica se dedica a elaborar mermeladas gourmet mediante la combinación de frutas frescas con hierbas y especias. En ese sentido, señaló que la ronda de negocios les permite presentar esa propuesta ante empresas de distintos lugares.

“Tenemos la posibilidad de presentarnos a esta empresa para que, bueno, nos conozcan no solo San Juan, sino el resto de las provincias y, por qué no, otros países”, expresó Canto. Además, indicó que el objetivo es conectar con nuevos clientes y explorar posibilidades concretas de comercialización.

Reuniones con empresarios de distintos países

Al referirse a la dinámica de los encuentros, Canto valoró positivamente las reuniones que mantuvo durante la jornada. Según contó, tuvo contacto con empresarios de Chile, Brasil y distintos puntos de Argentina.

“Muy buena, muy buena”, respondió al ser consultada sobre cómo venía desarrollándose la experiencia. Luego agregó que había mantenido varias reuniones y destacó la importancia de este tipo de espacios para generar conexiones comerciales.

La participación de Entre Raíces Sabores Gourmet se suma a la de las más de 500 empresas que se inscribieron en esta tercera edición del Forum, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol. Para el emprendimiento sanjuanino, la ronda representa una oportunidad de mostrar sus productos y avanzar en la búsqueda de nuevos mercados.