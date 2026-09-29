Tras aproximadamente cuatro años desde el anuncio del proyecto, el barrio UTA Centenaria, ubicado en Pocito, se acerca a la entrega de sus primeras viviendas. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) estimaron que las primeras 109 casas serán entregadas entre enero y marzo de 2027, mientras que luego continuará la construcción de unas 80 viviendas.

Antonio Ruiz, secretario de Finanzas y tesorero de la UTA, explicó a DIARIO HUARPE cómo será el proceso y destacó que la obra avanzó de manera progresiva. “Se van a entregar ahora la primera etapa, que son 109 casas entre enero y marzo, y de ahí se va a continuar con la segunda etapa, que son algo de 80 casas”, señaló.

Uno de los puntos centrales será la definición de quiénes participarán del primer sorteo. Ruiz sostuvo que los trabajadores de la actividad deberán tener prioridad en esta instancia.

“Si nosotros consideramos que este es un proyecto, un plan de vivienda que hacemos nosotros como institución, en la primera etapa, en las 109 casas que se van a entregar, corresponde hacer el sorteo de la ubicación de los trabajadores”, afirmó.

Y agregó: “En la primera etapa corresponde que ingresen nuestros compañeros a ese sorteo. Los privados tuvieron, gracias a este proyecto de vivienda, la posibilidad de ingresar a una casa propia, pero en la primera etapa deben entrar primero nuestros compañeros”.

En ese sentido, fue contundente sobre el criterio que planteará la organización: “Yo no puedo permitir que en el primer sorteo entre un particular y me deje afuera un compañero. ¿Se entiende? Eso es lógica, no es otra cosa”.

El proyecto y el rol del IPV

Ruiz también explicó cómo se originó el proyecto habitacional y cuál fue la participación de la UTA. “Nosotros accedimos a ese plan de vivienda y nosotros intervenimos con la empresa Nacusi, que se asignó para hacer el proyecto”, indicó.

“Nosotros no teníamos terreno, entonces de buena voluntad la empresa Nacusi accedió a comprar el terreno. Nosotros dimos a los compañeros de la actividad seis meses para que se pudieran inscribir y comprar el lote en cuotas”, detalló.

El dirigente remarcó que la UTA no construye directamente las viviendas. “Hay que tener en cuenta que se rige bajo la normativa del IPV. El IPV es quien construye el barrio, no es la institución”, sostuvo.

Además, destacó el antecedente de la organización: “Nosotros ya llevamos entregadas más de 500 casas en distintos períodos, en distintos barrios. El último que entregamos, el UTA que está allá en Pocito, en calle 5, entregó más de 200 casas”.

Y agregó: “No hay ningún problema legal. Porque por ahí dicen esto, dicen aquello. No, no hay ningún problema legal, se han entregado todas las viviendas. Más de 500. Es un orgullo como institución”.

La segunda etapa podría completarse en 2027

Respecto del tiempo que llevó el proyecto, Ruiz señaló que la construcción comenzó hace aproximadamente cuatro años y avanzó de manera gradual. “Por eso te digo que se va a entregar en un tiempo récord comparado con las otras entregas que hemos tenido, que por cuestiones económicas por ahí se estiran los plazos”, explicó.

Según indicó, los trabajos continuaron a un ritmo de entre 3% y 4% mensual. “La obra se continuó y listo, ya se va a terminar la primera etapa y estamos seguros de que se va a continuar con la segunda etapa”, sostuvo.

Las viviendas restantes no tienen todavía una fecha precisa de entrega, aunque Ruiz se mostró confiado en que puedan completarse durante el próximo año.

“Esa entrega de las 80 casas que restarían no tiene una fecha estimada, y eso lo va a hacer el IPV junto con el Gobierno, pero como viene la construcción estamos casi seguros, y creo que en 2027 se van a completar las entregas de todas las casas”, afirmó.

Finalmente, el dirigente destacó el significado del proyecto para la organización: “Estamos muy orgullosos como institución de poder brindarles esa oportunidad a nuestros compañeros de su casa propia”.