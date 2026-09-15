El Gobierno de San Juan realizó la quinta entrega de notebooks del programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro”, con dispositivos destinados a alumnos de escuelas primarias y secundarias de Albardón, 9 de Julio, San Martín y Angaco. El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego en el Centro de Convenciones.

San Juan avanza con la entrega de computadoras a estudiantes. FOTO: DIARIO HUARPE

En esta nueva etapa fueron entregadas 2.748 computadoras. La distribución alcanzó a más de 1.300 estudiantes de Albardón, más de 630 de San Martín, más de 400 de Angaco y más de 400 de 9 de Julio. Del total, más de 1.700 dispositivos fueron destinados a alumnos de escuelas primarias y el resto a estudiantes secundarios.

Durante el acto, Orrego destacó la importancia del acceso a herramientas tecnológicas para acompañar los procesos educativos y preparar a los estudiantes frente a los cambios vinculados con la tecnología y la inteligencia artificial.

“Estos chicos tienen que nivelar hacia arriba y eso significa tener los instrumentos, los insumos necesarios para que se nutran de conocimiento, para investigar, para aprender, para desarrollarse”, sostuvo el gobernador.

Más de 2.700 estudiantes recibieron notebooks para fortalecer su aprendizaje. FOTO: Gentileza

El mandatario señaló además que la entrega forma parte de un programa que continuará durante los próximos años. Según explicó, la planificación contempla 30.000 computadoras, de las cuales 5.000 estarán destinadas a docentes y 25.000 a estudiantes.

A esa iniciativa se sumaría una nueva compra prevista para 2027. Orrego indicó que ya fue enviada a la Legislatura provincial una propuesta para adquirir, mediante UNOPS, organismo de las Naciones Unidas, otras 50.000 computadoras destinadas a estudiantes de escuelas secundarias.

Tecnología y nuevas competencias

El programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro” transita su segundo año consecutivo y combina la entrega de dispositivos con acciones de formación digital. El objetivo es ampliar el acceso a recursos tecnológicos tanto para el trabajo docente como para las actividades de aprendizaje dentro y fuera del aula.

Las instancias anteriores alcanzaron a estudiantes de Jáchal, Caucete —incluidas las localidades de Vallecito y Bermejo— y Capital. Además, el programa ya permitió entregar computadoras a 3.000 docentes, entre profesores de especialidades, maestros celadores, integrantes de equipos móviles y docentes de UEPA.

La política se articula con EDUGE (Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa) y con otras iniciativas provinciales, entre ellas el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, que incorpora la alfabetización digital como parte de sus líneas de trabajo.

En ese contexto, Orrego remarcó que la incorporación de tecnología debe estar acompañada por nuevas competencias. “La inteligencia artificial vino para quedarse. Nosotros nos tenemos que quedar con la mejor parte de lo que significa la inteligencia artificial”, afirmó, y vinculó este proceso también con la necesidad de fortalecer la educación financiera entre los estudiantes.

El gobernador sostuvo que la política educativa busca proyectarse más allá de las necesidades inmediatas. “Nosotros no gobernamos para la coyuntura, gobernamos para los tiempos que vienen”, expresó, al referirse a la inversión en herramientas que permitan a los estudiantes afrontar los cambios del mundo laboral y educativo.