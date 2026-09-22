Cristian Alexander Contreras fue condenado a 3 años y 10 meses de prisión efectiva luego de ser encontrado dentro de una vivienda a la que había ingresado junto con otra persona para robar. El acusado fue sorprendido por la propietaria y una vecina mientras preparaba distintos objetos para sacarlos del domicilio. La Justicia también declaró su reincidencia y dispuso prisión preventiva.

El hecho ocurrió el 7 de septiembre de 2026, alrededor de las 12:36, cuando Contreras llegó hasta una vivienda junto con otro hombre que no fue identificado. En ese momento, la familia que vive en el domicilio se encontraba ausente.

Ambos ingresaron al terreno tras atravesar el cierre perimetral, compuesto por una tela metálica de baja altura. Luego utilizaron un bloque de cemento que pertenecía a la propietaria para golpear la puerta de ingreso.

El impacto provocó que la puerta de madera, que estaba asegurada con una cadena y un candado sujetos al marco, se fracturara y se desprendiera parcialmente hasta quedar abierta.

La llegada de la dueña

El fuerte ruido alertó a una vecina, identificada como Mereles, quien llamó por teléfono a la propietaria para avisarle lo que estaba sucediendo. La mujer, de apellido Oro, se dirigió inmediatamente hasta su domicilio.

Cuando llegó, encontró a Contreras dentro de la casa. Según la acusación, el hombre estaba preparando distintos elementos dentro de una sábana con la intención de sustraerlos.

Entre los objetos que había reunido se encontraban un televisor, una pava eléctrica y un equipo de música.

Mientras tanto, el otro involucrado logró escapar y se llevó una máquina secadora y una garrafa de gas que se encontraba instalada debajo de la bacha de la cocina. La manguera que conectaba la garrafa quedó tendida en el piso.

Además, la propietaria constató que en su habitación había objetos revueltos y arrojados tanto sobre la cama como en el suelo.

Detención y juicio abreviado

La damnificada y su vecina retuvieron a Contreras dentro de la vivienda hasta la llegada de la Policía. Los efectivos arribaron pocos minutos después y realizaron la aprehensión formal.

Tras la intervención de la Unidad de Abordaje Territorial y de la Fiscalía, se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia. Al acusado se le informó el delito atribuido y sus derechos, entre ellos el de guardar silencio y designar abogado defensor.

La causa quedó caratulada como C/ Contreras Cristian Alexander y la calificación fue ajustada al delito de robo.

Finalmente, mediante un acuerdo de juicio abreviado, se le impuso una pena de 3 años y 10 meses de prisión efectiva. Además, se declaró su reincidencia y se dispuso que permanezca en prisión preventiva.

Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentran fotografías tomadas por personal de Policía Científica.