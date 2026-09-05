Entró en vigencia el Régimen Penal Juvenil: qué pasará en San Juan

El nuevo Régimen Penal Juvenil entró en vigencia este sábado 5 de septiembre y plantea un cambio significativo para el sistema judicial argentino, entre ellos la posibilidad de imputar penalmente a adolescentes desde los 14 años. En San Juan, sin embargo, la implementación enfrenta un problema: la provincia todavía no cuenta con un Código Procesal Penal Juvenil que permita adecuar el procedimiento a las nuevas disposiciones nacionales.

Ante esta situación, la Corte de Justicia de San Juan había evaluado dictar una acordada para establecer un mecanismo transitorio que permitiera aplicar el nuevo régimen. La iniciativa finalmente quedó descartada luego de un contrapunto jurídico: el Poder Judicial no puede modificar mediante una acordada normas que son competencia exclusiva de la Legislatura provincial.

Por ese motivo, esta semana ingresará a la Cámara de Diputados un proyecto de carácter urgente para modificar el Código Procesal Penal vigente, específicamente en los apartados vinculados con los delitos cometidos por adolescentes. El objetivo será establecer un marco transitorio que permita aplicar el régimen nacional hasta que San Juan sancione su propio Código Procesal Penal Juvenil.

Qué ocurrirá mientras se modifica la legislación

El nuevo régimen ya está vigente, por lo que la provincia deberá resolver la aplicación de sus disposiciones mientras avanza la modificación legislativa. En ese período, la indicación es que los jueces que intervienen en el fuero juvenil, Jorge Toro y María Julia Camus, interpreten la normativa nacional y determinen el procedimiento correspondiente en los casos que lleguen a sus tribunales.

La situación deriva de que el pedido realizado por distintas provincias para que la Nación postergara la entrada en vigencia del régimen hasta fin de año no fue atendido. La intención era contar con un período de transición que permitiera modificar las legislaciones locales y preparar los sistemas judiciales para el nuevo esquema.

San Juan deberá, por lo tanto, avanzar en paralelo con una modificación provisoria de su legislación y con la elaboración de una normativa específica y definitiva para el fuero penal juvenil.

Del sistema mixto al modelo acusatorio

Uno de los principales cambios no será solamente la edad a partir de la cual puede existir responsabilidad penal, sino también el modelo procesal que deberá utilizarse.

Actualmente, San Juan aplica para los menores un sistema de carácter inquisitivo mixto. El nuevo Régimen Penal Juvenil establece la necesidad de adecuar los procedimientos al modelo acusatorio, lo que implica una modificación en las funciones de jueces, fiscales y defensores.

El cambio deberá establecer nuevas reglas para la investigación y el juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes, además de definir cómo se desarrollarán las distintas etapas del proceso y las garantías correspondientes.

El proyecto que llegará a Diputados

El proyecto que ingresará esta semana buscará resolver el vacío normativo existente mediante una modificación de determinados artículos del Código Procesal Penal provincial que puedan entrar en contradicción con el nuevo régimen nacional.

Todavía no está definido si la iniciativa será tratada en una sesión especial de la Cámara de Diputados o si será incorporada al temario de una sesión ordinaria. La urgencia está vinculada con que el nuevo régimen ya comenzó a regir y la provincia necesita contar con un marco legal que permita instrumentarlo.

La solución será transitoria. El objetivo final será que San Juan sancione un Código Procesal Penal Juvenil propio, que establezca de manera integral las reglas para investigar y juzgar los delitos atribuidos a adolescentes de entre 14 y 18 años.