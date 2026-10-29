A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, movimientos populares de toda América Latina mantuvieron un encuentro en La Matanza junto a enviados del Vaticano y altas autoridades del clero local para analizar la situación social y redactar un documento destinado al Pontífice.

Durante las jornadas de debate, que comenzaron el martes, los participantes advirtieron que las desigualdades se han profundizado y que la crueldad se convirtió en una marca de la época, confrontando abiertamente con las políticas de ajuste y represión del gobierno de Javier Milei.

El cónclave reunió a cocineras, cartoneros, costureros y vendedores ambulantes en talleres centrados en el futuro del trabajo, la inteligencia artificial, el avance del narcotráfico y la organización comunitaria, estructurando los debates a partir de los lineamientos de Magnifica Humanitas, la primera encíclica de León XIV.

La propuesta de la Iglesia buscó reflexionar sobre la dignidad humana y la necesidad de regular las nuevas tecnologías a la luz de los movimientos sociales.

Para respaldar el encuentro, el Vaticano envió una comitiva oficial integrada por la hermana Alessandra Smerilli, directora del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral; la teóloga Emilce Cuda; y los sacerdotes Mattia Ferrari y Flavio Lauría. Smerilli destacó que León XIV dio a la Iglesia el mandato de acompañar de cerca a los movimientos populares, mientras que Ferrari remarcó que solo a través de ellos los excluidos se convierten en sujetos de justicia social.

A su vez, la cúpula eclesiástica argentina estuvo representada por el arzobispo y titular de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, y el presidente de Cáritas, Gustavo Carrara, quienes ratificaron la necesidad de un vínculo permanente entre la Iglesia y las organizaciones sociales para cuidar la fragilidad y la dignidad de los pueblos.

En el documento final que recibirá el Pontífice antes de pisar suelo argentino, los movimientos subrayaron que Tierra, Techo y Trabajo son derechos sagrados y reivindicaron la organización colectiva frente a la precarización laboral y la concentración de riqueza.

Asimismo, advirtieron que el avance tecnológico no puede justificar nuevas formas de saqueo ni convertir los barrios en zonas de sacrificio, concluyendo con un llamamiento a plantar bandera contra la deshumanización frente a un sistema que descarta personas.