La falta de aire, el cansancio y las dificultades para realizar actividades cotidianas pueden parecer señales propias del paso de los años, pero también pueden advertir sobre una enfermedad pulmonar que requiere atención. Se trata de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una patología que en la mayoría de los casos está estrechamente relacionada con el tabaquismo.

En Salud & Bienestar, el doctor Marzio Meglioli, neumólogo, explicó que reconocer los factores de riesgo y consultar ante los primeros síntomas resulta fundamental para llegar a un diagnóstico temprano y evitar que la enfermedad avance.

“El EPOC, ¿qué significa? Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica”, explicó el especialista, quien remarcó que la característica obstructiva y crónica es central para comprender esta afección.

Según detalló, alrededor del 98% de los casos están vinculados al consumo de tabaco, mientras que un porcentaje menor puede relacionarse con determinadas actividades laborales en ambientes con polvo o sustancias contaminantes.

El tabaquismo, el principal riesgo

El daño producido por el cigarrillo puede afectar progresivamente las estructuras pulmonares y reducir la capacidad respiratoria. Cuando la enfermedad se encuentra avanzada, el pulmón pierde parte de su función y los tratamientos pueden estar orientados principalmente a aliviar los síntomas.

Marzio Meglioli, neumólogo.

Por eso, dejar de fumar es uno de los pilares fundamentales.

“Los tratamientos tienen una pata fundamental que es dejar de fumar, la actividad física y la medicación”, señaló Meglioli.

La actividad física también cumple un papel importante, adaptada siempre a la condición de cada persona. En determinados pacientes puede ser necesaria una rehabilitación cardiopulmonar. Además, el especialista destacó la importancia de la vacunación, especialmente contra la gripe y el neumococo, debido al mayor riesgo de complicaciones respiratorias.

En quienes trabajan en minería, fábricas, caleras, industrias químicas o espacios donde existe exposición a partículas, resulta fundamental utilizar correctamente los elementos de protección y respetar las medidas de higiene y seguridad.

Síntomas y diagnóstico

La dificultad para respirar o disnea es una de las manifestaciones que debe llamar la atención, especialmente en personas con antecedentes prolongados de tabaquismo. También pueden aparecer cansancio, desgano y limitaciones para realizar actividades que antes se desarrollaban con normalidad.

Meglioli explicó que el EPOC puede confundirse con otras enfermedades respiratorias, como el asma. En esta última suele ser frecuente la presencia de silbidos al respirar y no necesariamente existe antecedente de tabaquismo. En el EPOC, en cambio, las reagudizaciones pueden estar asociadas a infecciones y presentar una disnea más marcada.

Para confirmar el diagnóstico, la evaluación clínica se complementa principalmente con una espirometría, estudio que permite conocer cómo funcionan los pulmones. En determinados casos también puede solicitarse una tomografía de alta resolución para observar posibles alteraciones estructurales.

La recomendación es no naturalizar la falta de aire ni atribuirla simplemente a la edad.

“Ante estas situaciones de disnea, de desgano, de cansancio, de que no se puede mover porque tiene fundamentalmente falta de aire, consultar inmediatamente”, aconsejó el neumólogo.

La prevención comienza antes de que aparezcan los síntomas: no fumar, abandonar el tabaco con acompañamiento profesional, realizar actividad física, vacunarse y reducir la exposición a contaminantes son medidas que pueden ayudar a proteger la salud pulmonar.

“El dejar de fumar es fundamental”, concluyó Meglioli.

Dato

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