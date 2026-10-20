Los fondos nacionales destinados a mejorar la infraestructura eléctrica de San Juan rondan los $29.000 millones y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) monitorea que Naturgy los utilice exclusivamente para las obras previstas. El organismo pidió documentación a la distribuidora para compatibilizar los cronogramas de ejecución y evitar que esos recursos terminen destinados a gastos corrientes, como el pago de salarios.

“Lo último que podemos hacer desde el Ente es permitir que ese dinero vaya a otras cosas que no sean obras”, afirmó Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE. El funcionario remarcó que el objetivo del control es garantizar “que hasta el último centavo de ese dinero vaya a obras para garantizar la seguridad y calidad del abastecimiento en San Juan”, dijo en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

El programa de fortalecimiento de la red se puso en marcha en junio de 2025, con recursos vinculados a un esquema de créditos nacionales. Ferrero explicó que el mecanismo se relaciona con las operaciones entre las distribuidoras y Cammesa, la compañía a la que le compran energía eléctrica. En ese esquema, la empresa recibe un crédito y el monto que deja de pagar debe destinarse a las obras previstas.

“Es un dinero que, en vez de pagar 100, pagan 80. Esos 20, lo que he predispuesto en esta resolución, van a obras; no puede ir absolutamente nada más que no sea obra”, detalló Ferrero.

El vicepresidente del EPRE indicó que los equipos técnicos realizaron inspecciones en el lugar y constataron que el 83% de los fondos previstos ya está aplicado a obras. Además, el organismo intimó a Naturgy para que presente las constancias correspondientes sobre los plazos y la ejecución de los trabajos.

Ferrero aclaró que las observaciones sobre los cronogramas no significan necesariamente que todas las obras estén atrasadas. Explicó que algunas intervenciones pueden registrar demoras mientras otras avanzan antes de lo previsto, por lo que es necesario compatibilizar los plazos y verificar el avance de cada tarea.

El plan incluye transformadores, líneas eléctricas, nuevas estaciones transformadoras y ampliaciones de instalaciones existentes. Algunas intervenciones requieren períodos prolongados: una obra en una estación transformadora de 132 kilovoltios puede demandar entre un año y medio y dos años.

Por eso, Ferrero diferenció estas inversiones de las acciones destinadas a afrontar las contingencias del próximo verano. “Estas obras no tienen quizás tanto que ver con el verano, sino que tienen que ver con el fortalecimiento de la red eléctrica en la provincia de San Juan para garantizar seguridad y calidad del abastecimiento en lo que sigue”, sostuvo.

El programa integra un plan de obras quinquenal y un plan director de mayor alcance, pensado para acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica provincial. Mientras avanzan las inversiones, el EPRE mantiene el control sobre la utilización de los recursos nacionales para comprobar que se destinen a la infraestructura prevista y no a otros gastos de la empresa.

Textuales

Roberto Ferrero / Vicepresidente del EPRE

"Controlamos que hasta el último centavo de ese dinero vaya a obras para garantizar la seguridad y calidad del abastecimiento en San Juan”.