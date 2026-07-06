El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) defendió ante Nación un esquema de acceso multiusuario para la red de transporte eléctrico en 500 kV vinculada al proyecto minero Vicuña. El planteo busca evitar que la capacidad quede asignada de manera monopólica a un solo emprendimiento y garantizar condiciones para futuros desarrollos mineros y de energías renovables.

El vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero, explicó en diálogo con Radio Amanecer que la presentación fue realizada el 3 de julio ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, luego de la audiencia pública del 3 de junio. “La posición del EPRE es justamente de apoyo a la inversión”, aclaró el funcionario, aunque marcó que el acceso debe resolverse con reglas claras.

Ferrero sostuvo que otorgar la capacidad de transporte a un único actor, en este caso Vicuña, “atentaría contra la seguridad jurídica” y podría demorar inversiones al abrir una situación conflictiva. Por eso, el organismo provincial pidió que se reconozca también la infraestructura ya construida y financiada parcialmente por San Juan.

Según explicó, las ampliaciones previstas rondan los US$370 millones y no parten desde cero, sino que se apoyan sobre instalaciones existentes. En ese punto, el EPRE incorporó al expediente un informe del Instituto de Energía Eléctrica de la UNSJ-Conicet, que tomó experiencias de países mineros como Canadá, Australia, Perú y Chile.

El planteo central es que la provincia no busca que avance solo un emprendimiento, sino que haya capacidad para distintos proyectos mineros y también para parques solares. “La provincia quiere que todos los emprendimientos se desarrollen”, remarcó Ferrero.

Sobre una eventual conexión alternativa de Los Azules a Mendoza, Ferrero dijo que por ahora no hay una presentación formal y que la prioridad es agotar el esquema actual. “Estamos persiguiendo un esquema multiusuario, donde se utilice la infraestructura existente, que es lo óptimo desde el punto de vista técnico y económico”, señaló.

El funcionario también adelantó que, una vez resuelta esta etapa, San Juan deberá avanzar en obras de interconexión con La Rioja para cerrar el anillo eléctrico y darle mayor potencia y estabilidad al sistema provincial.