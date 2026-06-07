El mundo del deporte contuvo el aliento este domingo durante el encuentro amistoso internacional que disputaban las selecciones de Dinamarca y Ucrania. Cuando transcurrían 64 minutos de juego, la máxima preocupación se apoderó del estadio cuando el experimentado mediocampista Christian Eriksen se tomó el pecho de manera repentina y cayó desplomado sobre el campo de juego, reviviendo los peores fantasmas de su historial médico.

Un antecedente que encendió todas las alarmas

La dramática situación generó un estado de alerta absoluto debido a que el futbolista ya había protagonizado un episodio de extrema gravedad en junio de 2021, momento en que sufrió un paro cardíaco en pleno partido de la Eurocopa frente a Finlandia. En aquella fatídica tarde, la rápida reacción de sus compañeros y la posterior colocación de un desfibrilador automático implantable (DAI) le salvaron la vida y le permitieron, contra todo pronóstico, volver a la alta competencia.

En esta oportunidad, ante los gestos de desesperación de los futbolistas de ambos seleccionados, el cuerpo médico ingresó a toda velocidad para asistir al jugador. Minutos más tarde, la confederación danesa de fútbol utilizó sus plataformas oficiales para llevar calma a los fanáticos: "Está consciente y se encuentra bien dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado", informaron formalmente para dar por finalizada la jornada deportiva.

El funcionamiento del marcapasos y el parte oficial

Tras el inmenso susto inicial, los profesionales de la salud que acompañan a la delegación de Dinamarca emitieron un comunicado oficial detallando la evolución del volante y el funcionamiento de la tecnología médica de su pecho.

"Christian está bien y abandonó el campo por sus propios medios. Por lo que pude ver, el marcapasos respondió como debía. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó muy rápido y pudimos comunicarnos con él de inmediato", explicaron con precisión los especialistas.

Asimismo, informaron los pasos médicos a seguir de cara al futuro del deportista: "Ahora será sometido a más estudios en el hospital para determinar qué causó el incidente. Seguimos en contacto permanente con él y con los médicos que lo están atendiendo. Pero Christian está bien y me pidió que les enviara sus saludos a todos los jugadores y que les dijera que se encontraba bien", cerró el esperanzador reporte emitido desde el nosocomio.