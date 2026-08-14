Ernestito Villavicencio quedó libre tras la denuncia de abuso sexual

El folclorista sanjuanino Ernesto Villavicencio hijo, conocido popularmente como “Ernestito”, fue denunciado por su expareja y por la hija de ella por presuntos delitos contra la integridad sexual. Este viernes se realizó la audiencia de formalización de la investigación y la Justicia resolvió abrir una Investigación Penal Preparatoria (IPP) por el plazo de un año. Sin embargo, el músico continuará en libertad durante todo ese período, luego de que el juez rechazara el pedido del Ministerio Público Fiscal para imponerle 30 días de prisión preventiva.

La acusación contempla dos hechos y dos presuntas víctimas. Según se expuso durante la audiencia, la expareja de Villavicencio lo denunció por abuso sexual con acceso carnal, mientras que la hija de la mujer lo acusó por abuso sexual simple, en referencia a presuntos tocamientos.

La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva al considerar que existía riesgo de que el imputado pudiera influir sobre personas que todavía deben prestar declaración durante la investigación. Según explicó la representante del Ministerio Público, hay un número importante de testigos por entrevistar y algunos mantienen vínculos de parentesco, por lo que se buscaba preservar la objetividad de esos testimonios.

El juez, sin embargo, no hizo lugar al pedido de prisión preventiva y dispuso medidas de coerción menos gravosas. De esta manera, Villavicencio afrontará la investigación en libertad.

La fiscalía remarcó que se trata de una investigación que recién comienza y que todavía se encuentra en una etapa preliminar. Entre los elementos incorporados inicialmente se encuentran exámenes médicos, peritajes psicológicos y testimonios, entre ellos los de personas vinculadas al entorno familiar. También se indicó que, por el momento, el Ministerio Público concentra la investigación en las dos denuncias radicadas ante el CAVI.

Durante la audiencia, Villavicencio dio su propia versión de los hechos como parte de su derecho de defensa. La Fiscalía aclaró que recién definirá su temperamento a medida que avance la recolección de pruebas.

Desde el Ministerio Público también señalaron que, hasta el momento, Villavicencio no registra condenas anteriores ni antecedentes por delitos de similares características.

Por su parte, su abogado defensor celebró que el juez no haya dispuesto la prisión preventiva y cuestionó que se hubiera pretendido privar de la libertad al músico antes de que se esclarezcan los hechos. El letrado sostuvo ante la prensa que durante este año de investigación deberán analizarse todas las pruebas y afirmó que la defensa cuenta con elementos que, según aseguró, demostrarían que los hechos no ocurrieron de la manera en que fueron denunciados.

La causa continuará ahora durante los próximos doce meses, período en el que Fiscalía deberá profundizar la investigación, incorporar nuevas pruebas, entrevistar a los testigos y determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una acusación formal o adoptar otro temperamento procesal.