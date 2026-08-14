“Es triste, es triste, porque es una pareja, no espera nunca una desgracia”. Con esas palabras, Ernesto “Ernestito” Villavicencio se retiró este viernes de Tribunales luego de la audiencia en la que la Justicia formalizó una investigación en su contra por dos presuntos hechos de abuso sexual.

El folclorista habló brevemente ante la prensa y dejó una escueta reflexión sobre la situación que atraviesa. “Lamento enormemente”, alcanzó a expresar antes de retirarse, luego de ser consultado por lo ocurrido.

La declaración se produjo después de una audiencia clave para la causa, en la que se formalizó la Investigación Penal Preparatoria (IPP). La pesquisa tiene como imputado a Villavicencio y se originó a partir de denuncias realizadas por su expareja y por la hija de ella.

Según lo expuesto durante la audiencia, la mujer denunció un presunto abuso sexual con acceso carnal, mientras que su hija lo acusó por un supuesto abuso sexual simple, vinculado a presuntos tocamientos.

El Ministerio Público Fiscal solicitó un plazo de un año para desarrollar la investigación y había pedido además que Villavicencio permaneciera 30 días en prisión preventiva. Sin embargo, el juez no hizo lugar a esa medida y dispuso medidas de coerción menos gravosas. De esta manera, el músico afrontará en libertad el proceso durante el período de investigación.

La Fiscalía sostuvo que necesitaba preservar testimonios de distintas personas que todavía deben ser entrevistadas y planteó la posibilidad de que algunos testigos pudieran ser influenciados debido a sus vínculos familiares. La investigación se encuentra todavía en una etapa preliminar y el Ministerio Público deberá avanzar con la incorporación de nuevas pruebas.

Entre los elementos de convicción mencionados durante la audiencia aparecen exámenes médicos, peritajes psicológicos y declaraciones testimoniales, entre ellas las de personas del entorno familiar.

Por su parte, la defensa de Villavicencio cuestionó el pedido de prisión preventiva y celebró que el juez no haya dispuesto esa medida. Su abogado sostuvo que todavía queda un año de investigación para esclarecer lo ocurrido y aseguró que cuentan con pruebas que, según afirmó, demostrarían que los hechos no sucedieron de la manera en que fueron denunciados.

Así, mientras la Fiscalía continuará reuniendo pruebas para determinar qué ocurrió, Villavicencio seguirá en libertad y bajo investigación. La causa continuará su curso durante los próximos doce meses.