La selección de Irak quedó envuelta en una fuerte polémica luego de denunciar que uno de sus futbolistas fue tratado "como un terrorista" durante su ingreso a Estados Unidos. El hecho ocurrió en un aeropuerto estadounidense cuando la delegación arribó para participar de compromisos internacionales vinculados al calendario futbolístico de selecciones.

Según informó la Federación Iraquí de Fútbol, el jugador fue apartado del resto de la delegación apenas descendió del avión y sometido a una extensa revisión por parte de las autoridades migratorias. El procedimiento incluyó interrogatorios, controles adicionales y una demora considerable que generó malestar tanto en el futbolista como en los dirigentes que acompañaban al plantel.

Desde la federación calificaron el episodio como "inaceptable" y señalaron que el deportista recibió un trato discriminatorio basado en su nacionalidad y procedencia. Además, remarcaron que toda la documentación requerida para ingresar al país había sido presentada en tiempo y forma antes del viaje.

La entidad deportiva expresó su preocupación por el impacto emocional que la situación provocó en el jugador y aseguró que realizó los reclamos correspondientes ante los organismos competentes. También solicitó garantías para que hechos similares no vuelvan a repetirse con integrantes de la selección iraquí.

El incidente se produjo en un contexto especialmente sensible para el fútbol internacional, ya que Estados Unidos se encuentra organizando numerosos eventos deportivos de primer nivel y se prepara para recibir a miles de deportistas y aficionados de todo el mundo en los próximos meses.

La denuncia generó repercusiones inmediatas en medios de comunicación y redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la actuación de las autoridades migratorias. Organizaciones vinculadas al deporte también manifestaron preocupación por posibles situaciones de discriminación que puedan afectar a atletas provenientes de determinadas regiones del mundo.

Por el momento, las autoridades estadounidenses no emitieron una respuesta oficial detallada sobre lo ocurrido. Sin embargo, la controversia suma presión sobre los organismos encargados del control migratorio, especialmente en vísperas de grandes competencias internacionales.

Mientras tanto, la selección iraquí continúa con su preparación deportiva, aunque el episodio dejó una fuerte marca en la delegación y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el trato que reciben algunos viajeros en los controles fronterizos internacionales.