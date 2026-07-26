Un documento interno elaborado por la Dirección Nacional del INTA señaló las profundas implicancias productivas, científico-tecnológicas, profesionales y de transferencia de conocimiento para el sector agropecuario por el ajuste del gobierno nacional que dejó afuera del organismo a unos 900 agentes entre profesionales, investigadores, especialistas y técnicos claves para articular con los productores.

Aunque funcionarios como el secretario Sergio Iraeta o el propio presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, anuncian que están “construyendo un nuevo INTA”, lo único cierto, de acuerdo al informe, está en riesgo la continuidad de muchos de los trabajos que allí se realizaban.

El documento marca a las claras que a la motosierra hay que saber usarla, porque si no el árbol talado puede caer sobre las construcciones cercanas, destruyendo más de lo que ayuda.

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, uno de los impulsores del ajuste en el INTA.

“Un régimen de Retiro Voluntario (RV) debería significar ahorro por disminución en la dotación de personal, sin afectar capacidades institucionales críticas. Sin embargo, el RV tiene consecuencias negativas sobre las capacidades científicas, tecnológicas, territoriales e institucionales, repercutiendo sobre cadenas productivas, economías regionales, gobiernos locales, provisión de bienes públicos y potencialidad exportadora”, comienza la síntesis de un informe de 22 páginas elaborado por la Dirección Nacional.

Ese cuerpo responde a los propios cuadros técnicos del organismo: sus funcionarios son elegidos por concurso, pero desde hace más de dos años se ven sometidos a un hostigamiento e intentos de intervención que tienen nombre y apellido: los propios Iraeta y Bronzovich además de los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Mención aparte merece al actual titular del Senasa, Pilu Giraudo (ex vice del INTA), corresponsable de este proceso.

El impacto de los retiros voluntarios acumuló un total de 889 adhesiones, el 18% de la planta de personal, es mucho más profundo de lo que parecía, y cuestiona que el ajuste oficial “hasta el momento únicamente prioriza el ahorro de gastos corrientes por sobre la eficiencia estratégica sistémica”.

“Esta mirada centrada en los costos y no en la estrategia, llevó a que en dos años y medio se pierda el 30% de la plantilla de personal: aproximadamente 1.800 agentes”, remarca el documento, que avisa además que este achicamiento estuvo acompañado por una fuerte reducción de los recursos. “El INTA tuvo una reducción del 54% del crédito anual (2023-2026) y 41% de la ejecución presupuestaria (2023-2025)”.

El “control de daños” se detiene además en el hecho de que “la mitad de los agentes que se retiraron son profesionales, y de ellos la mitad (223 agentes) tienen estudios de posgrados, habiendo sido la mayoría financiados con recursos públicos”. Y explica: “Es decir, se retiraron referentes temáticos y/o territoriales, con experiencia, con capacidad de coordinación, de conducción y con alta formación científica”.

Convenios inconclusos

Ante todo, este panorama, la segunda conclusión arrojó que, en materia de investigación y desarrollo, el INTA perdió mucho, puesto que el retiro voluntario “impacta sobre un 23% de las actividades en los territorios, mientras que otro 29% están en riesgo”. En este sentido, se agrega que “la mayor afectación recae en las líneas de innovación (42% del total). Involucra 29 cadenas y economías regionales en 202 unidades”.

De ahora en más, predice el informe de la Dirección Nacional, “la falta de personal calificado no solo genera vacancia absoluta en temas prioritarios -servicios de exportación, economías regionales, nanotecnología y nanovacunas, entre otros-, sino equipamiento de alta complejidad queda inoperable para brindar servicios al sector y los productores”.

El informe, difundido por el medio “Bichos de Campo”, apunta que no puede cumplirse con 93 convenios y servicios de gestión de calidad. Los más afectados corresponden a empresas privadas (26% del total). Entre ellas están Crucianelli, LEAF y Don Mario, entre otras. Es decir, se pierden años de trabajo y relacionamiento a través de convenios de investigación, desarrollo y vinculación tecnológica con empresas, universidades, organismos públicos, asociaciones de productores y redes internacionales.

“Sus efectos también se derraman sobre servicios tecnológicos, auditorías de exportación y redes internacionales de investigación. El INTA se queda sin nexo técnico ante el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU.

Vacancia en investigación

La lista de casos testimoniales es más amplia y da cuenta del impacto que estas situaciones de vacancia absoluta, sin especialistas que aseguren la continuidad de líneas de investigación o servicios estratégicos.

En este contexto, la Dirección Nacional del INTA llegó a una conclusión clara: “El retiro voluntario 2026 lejos estuvo de operar como un proceso de readecuación racional precedido por una planificación estratégica, sino más bien funcionó como un mecanismo que profundizó y aceleró una ruptura institucional, afectando el núcleo técnico-científico del INTA, generando la pérdida de capacidades operativas y tecnológicas, acelerando el deterioro del prestigio institucional y los servicios que constituyen fuentes de financiamiento extrapresupuestario”.

Para Ariel Pereda y los otros pocos directores elegidos por concurso que quedaron tras esta sangría, ahora habrá que redoblar esfuerzos. “La recuperación institucional demanda una agenda basada en el restablecimiento de la planificación estratégica, la previsibilidad presupuestaria y operativa, la recuperación del capital científico-tecnológico y de la infraestructura estratégica, la reconstrucción

del capital humano y de la cadena de relevo, la recuperación del capital relacional con empresas, entidades y organismos, nacionales e internacionales y la construcción de una nueva etapa institucional”.

