El Municipio de Pocito abrió las inscripciones para la Escuela de Emprendedores, una iniciativa destinada a los vecinos que buscan capacitarse, adquirir nuevas herramientas y desarrollar sus propios proyectos.

La propuesta apunta tanto a quienes quieren iniciar un emprendimiento como a quienes ya tienen uno en marcha y buscan fortalecerlo, mejorar su funcionamiento o encontrar nuevas oportunidades de crecimiento.

La inscripción se realiza de manera presencial en la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL), ubicada sobre calle Uriburu, entre Maurín y Furque, en Villa Aberastain.

Dónde y cuándo anotarse

Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, entre las 8 y las 12, para conocer los detalles de la propuesta y completar la inscripción.

Desde el municipio señalaron que la Escuela de Emprendedores busca brindar conocimientos y herramientas prácticas para acompañar a los vecinos en las distintas etapas de sus proyectos, desde la puesta en marcha hasta el crecimiento de una actividad comercial o productiva.

Una propuesta para impulsar proyectos locales

La iniciativa forma parte de las alternativas de capacitación que impulsa la gestión del intendente Fabián Aballay en Pocito. El objetivo es generar espacios de formación y acompañamiento que contribuyan al desarrollo de emprendimientos y a la creación de nuevas oportunidades económicas en el departamento.

A través de este tipo de propuestas, el municipio busca acercar herramientas a quienes desean transformar una idea en un proyecto concreto o fortalecer una actividad que ya desarrollan.