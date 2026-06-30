Escuelas técnicas de San Juan: el reclamo por fondos llega a la paritaria docente

La educación técnica de San Juan será uno de los principales temas que llegará este martes a la mesa de negociación paritaria docente. Mientras el Gobierno provincial y los gremios discutirán salarios, AMET pondrá el foco en una problemática que considera urgente: la falta de recursos para garantizar el funcionamiento de talleres, laboratorios y prácticas profesionales en escuelas industriales y agrotécnicas.

El encuentro está previsto para las 15 horas y contará con representantes de los ministerios de Educación y Hacienda, junto a los sindicatos UDAP, UDA y AMET. Aunque la discusión salarial será el eje formal de la reunión, el gremio que representa a los docentes técnicos buscará instalar el reclamo por el financiamiento de la formación profesional.

El secretario general de AMET, Adrián Ruiz, advirtió en Radio Sarmiento., que la situación de las instituciones técnicas se volvió compleja debido a la falta de fondos que históricamente llegaban a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Según explicó, la reducción de esos recursos impacta directamente en la posibilidad de renovar equipamiento y adquirir materiales necesarios para las prácticas. “Las maquinarias se rompen por la práctica y necesitamos renovarlas para tener tecnología de punta”, señaló.

Ruiz aseguró que la falta de insumos ya afecta el trabajo cotidiano dentro de las escuelas. Como ejemplo, indicó que materiales que antes estaban disponibles para cada estudiante ahora deben repartirse entre varios alumnos, lo que limita la calidad de la capacitación.

En las escuelas agrotécnicas, agregó, también existen dificultades para sostener las actividades productivas vinculadas a la enseñanza. “No le puedo decir a un animal que hoy no va a comer porque la licitación no viene o el presupuesto no está”, expresó.

Fondos nacionales demorados

El director de Educación Técnica de San Juan, Rodolfo Navas, había confirmado que los recursos nacionales destinados a insumos acumulan demoras durante 2026.

El funcionario explicó que el Programa 39, destinado al fortalecimiento de la educación técnica, continúa vigente, pero los depósitos correspondientes a este año todavía no se concretaron y registran un retraso estimado de cuatro a cinco meses.

Navas atribuyó parte de la demora a cambios administrativos dentro del Ministerio de Capital Humano y a modificaciones en el funcionamiento del INET. Sin embargo, aseguró que la Provincia continúa asistiendo a las instituciones para sostener las actividades.

“Lo que hoy me pide permanentemente la ministra de Educación es que estemos presentes. Y así ha sido”, manifestó.

Desde AMET plantean que, ante la falta de financiamiento nacional, la Provincia debería garantizar los recursos necesarios para evitar un deterioro en la formación de los técnicos sanjuaninos, especialmente en un contexto donde sectores como la minería requieren cada vez más mano de obra especializada.

Crece la demanda de técnicos

El reclamo por los fondos coincide con un escenario de fuerte crecimiento de la matrícula en las escuelas técnicas de la provincia.

Según datos brindados por Navas, los establecimientos atraviesan un aumento sostenido de estudiantes y algunos ya funcionan al máximo de su capacidad.

Además, destacó una mejora en la permanencia de los alumnos dentro de las instituciones. Como ejemplo, mencionó el crecimiento de una escuela que pasó de 220 egresados en 2024 a 340 en 2025, un incremento cercano al 55%.

El desafío para las autoridades educativas será sostener ese crecimiento con recursos suficientes. Mientras las escuelas técnicas ganan protagonismo por su vínculo con el desarrollo productivo de San Juan, el debate por el financiamiento se instala como uno de los puntos centrales de la agenda educativa provincial.