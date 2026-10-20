Un profesor de aproximadamente 37 años fue detenido en Madrid, España, acusado de cometer agresiones sexuales contra alumnos menores de edad y grabar algunas de ellas. El sospechoso quedó en prisión provisional sin fianza, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de los hechos e identificar a posibles nuevas víctimas.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades policiales y medios españoles, hasta el momento fueron identificados al menos nueve menores, de entre 12 y 15 años, que ya prestaron declaración. Otros posibles afectados están siendo localizados.

El docente había trabajado en un centro educativo de la capital española, pero ya no formaba parte de su plantilla cuando se inició la investigación que derivó en su detención.

Cómo comenzó la investigación

Las primeras actuaciones se iniciaron después de que algunos estudiantes comentaran a sus actuales profesores presuntas conductas inapropiadas atribuidas al docente. A partir de esos testimonios, la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional comenzó a investigar las denuncias.

El hombre fue detenido el 13 de octubre y permaneció bajo custodia policial antes de ser puesto a disposición judicial. El 16 de octubre ingresó en prisión provisional.

La investigación contempla presuntos delitos de agresión sexual contra menores de 16 años, además de prostitución y pornografía infantil y child grooming, una práctica mediante la cual un adulto busca ganarse la confianza de un menor para manipularlo con fines sexuales.

Secuestraron teléfonos y computadoras

Durante el registro del domicilio del acusado, los investigadores incautaron numerosos dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos móviles, computadoras portátiles y soportes de almacenamiento digital.

Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para su análisis, con el objetivo de determinar si contienen registros vinculados con los hechos denunciados y establecer si existen otras posibles víctimas.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y no descartan ampliar las acusaciones a medida que avancen las declaraciones y las pericias.

El caso generó preocupación en el ámbito educativo español por la gravedad de las denuncias y por la cantidad de menores que podrían estar involucrados. El acusado permanece detenido mientras avanza el proceso judicial y se esclarecen las circunstancias de los presuntos delitos.