España recibió una noticia que despejó una de las principales dudas de cara a la final del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina. Luego de haber encendido las alarmas por molestias físicas tras el triunfo ante Francia, Lamine Yamal y Pedro Porro se entrenaron con normalidad este viernes y quedaron prácticamente confirmados para el partido decisivo.

El cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente había decidido que ambos realizaran trabajos diferenciados el jueves con el objetivo de bajarles las cargas y evitar que las molestias musculares se agravaran. Sin embargo, la evolución fue favorable y los dos futbolistas se reincorporaron a las tareas grupales.

En el caso de Yamal, la preocupación pasaba por una sobrecarga en el muslo de la pierna izquierda. Apenas finalizó la semifinal, el cuerpo médico comenzó un tratamiento específico para acelerar su recuperación y, tras la respuesta positiva, el joven atacante volvió a entrenarse junto a sus compañeros.

La práctica se desarrolló a puertas cerradas y permitió al entrenador trabajar con el plantel completo, además de aprovechar mejores condiciones climáticas en el lugar de concentración.

De esta manera, España llegará sin bajas por lesión a la definición del Mundial 2026 y contará con todas sus figuras para enfrentar a la Selección Argentina, en un duelo que definirá al nuevo campeón del mundo.

La gran final se jugará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium de East Rutherford, donde ambos seleccionados irán en busca de la gloria.