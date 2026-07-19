La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo enfrentará a dos de las mejores selecciones del planeta, sino también a dos planteles con una marcada diferencia en su valor de mercado. Según las últimas estimaciones del sitio especializado Transfermarkt, el conjunto español supera ampliamente a la Albiceleste en cotización.

Los 26 futbolistas de España alcanzan un valor conjunto de 1.220 millones de euros, mientras que el plantel argentino está tasado en 807,5 millones. La diferencia asciende a 413,5 millones de euros.

Pese a esa brecha, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya demostró durante el torneo que el valor de mercado no garantiza resultados. En las semifinales eliminó a Inglaterra, otra selección con una plantilla de mayor cotización económica.

Los futbolistas más valiosos de la final

El jugador con mayor valor de mercado entre ambos equipos es la joven figura española Lamine Yamal, tasado en 200 millones de euros. Detrás aparece su compañero Pedri González, con 150 millones.

En la Selección argentina, el futbolista mejor cotizado es Julián Álvarez, con un valor estimado de 100 millones de euros. Lo siguen Enzo Fernández (90 millones), Lautaro Martínez (85 millones), Nico Paz (80 millones) y Alexis Mac Allister (70 millones).

Entre los españoles también sobresalen Pau Cubarsí, con 80 millones, Martín Zubimendi, con 75 millones, y Dani Olmo, con 60 millones.

El caso especial de Lionel Messi

Uno de los datos que más llama la atención del ranking es la ubicación de Lionel Messi. Pese a ser el máximo goleador del Mundial 2026 y el máximo artillero en la historia de la Copa del Mundo, el capitán argentino figura con una cotización de 15 millones de euros.

La explicación está relacionada con su edad. A los 39 años, el valor de mercado del rosarino ya no refleja su impacto deportivo ni su influencia dentro del campo de juego, sino los criterios comerciales que utiliza Transfermarkt para estimar el precio de los futbolistas.

Los planteles más cotizados

Entre los jugadores de mayor valor de España aparecen Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Martín Zubimendi, Dani Olmo, Marc Cucurella, Rodri, Ferran Torres, Joan García y Álex Baena, entre otros.

Por el lado de Argentina, lideran la lista Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Nico Paz, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Valentín Barco, Giuliano Simeone y Lisandro Martínez.

Aunque las cifras favorecen ampliamente a España, la historia de los Mundiales demuestra que el valor de mercado no siempre se traduce en títulos. Este domingo, en el MetLife Stadium, serán el rendimiento colectivo, la eficacia y el carácter los que definirán al nuevo campeón del mundo.