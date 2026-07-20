España ya celebra en Madrid la conquista del Mundial 2026 con su gente

La Selección de España regresó este lunes a Madrid con la Copa del Mundo en sus manos, apenas horas después de derrotar por 1-0 a la Argentina en la final del Mundial 2026 disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El plantel dirigido por Luis de la Fuente aterrizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a bordo de un Airbus A350, donde fue recibido por cientos de hinchas que aguardaban desde temprano para saludar a los nuevos campeones del mundo.

Una caravana para celebrar la segunda estrella

Tras descender del avión y posar junto al trofeo, la delegación inició una intensa agenda de celebraciones que incluye recepciones oficiales en la Casa Real y en el Palacio de La Moncloa.

Banderas, camisetas rojas, bengalas y cánticos acompañaron el recorrido de los campeones, que volvieron a colocar a España en la cima del fútbol mundial, 16 años después de la consagración lograda en Sudáfrica 2010.

La emoción de los hinchas

En el aeropuerto también se vivieron escenas de emoción. Decenas de seguidores permanecieron durante horas en las terminales con la esperanza de ver de cerca a los futbolistas.

Muchos de ellos revivían una y otra vez las jugadas decisivas de la final, desde el gol anulado a Nico Williams hasta el tanto que terminó marcando Ferran Torres para darle el título al conjunto europeo.

Para una gran parte de los jóvenes presentes, esta fue la primera Copa del Mundo disfrutada con plena conciencia, ya que eran apenas niños cuando España conquistó el título en 2010.

Con la Copa del Mundo nuevamente en suelo español, Madrid se vistió de fiesta para homenajear a un equipo que volvió a hacer historia y escribió una nueva página dorada en el fútbol de ese país.