Tres intendentes peronistas de San Juan participaron de la asamblea de la Federación Argentina de Municipios (FAM), en la que Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, renovó su mandato como presidente de la entidad. Los representantes sanjuaninos fueron Matías Espejo, de Jáchal; David Domínguez, de Ullum; y Daniela Rodríguez, de Chimbas, quienes estuvieron junto a más de 500 jefes comunales de todo el país.

El encuentro se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tuvo como eje la situación económica y social que atraviesan los municipios. Durante la asamblea, los intendentes reclamaron una reunión urgente con el presidente Javier Milei y aprobaron un documento en el que exigieron un cambio de rumbo económico.

Entre los principales pedidos figuraron la restitución de los fondos educativos y de los recursos que se transfieren a provincias y municipios, además de la reactivación de la obra pública nacional, con prioridad en las rutas estratégicas para las economías regionales.

Los representantes municipales también expresaron su preocupación por el impacto de las políticas nacionales en el empleo, la producción, la salud, la educación, la alimentación, las jubilaciones y la discapacidad. En ese contexto, sostuvieron que los gobiernos locales deben atender cada vez más demandas sociales mientras reciben menos recursos.

El documento de la FAM incluyó, además, reclamos para garantizar la asistencia alimentaria en los comedores, proteger a los pequeños y medianos productores y asegurar los medicamentos, las vacunas y las prestaciones de salud. Los intendentes también plantearon la necesidad de fortalecer la unidad federal para construir una alternativa para una nueva Argentina.

La declaración institucional advirtió sobre las consecuencias sociales del rumbo económico nacional y reclamó una corrección urgente de las prioridades del Gobierno. La asamblea también incluyó planteos vinculados con la transparencia y el debate parlamentario sobre el endeudamiento nacional, así como con la defensa de la soberanía.

Daniela Rodríguez destacó el rol del Estado

Tras participar del encuentro, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, compartió un mensaje sobre su presencia en la asamblea y destacó la importancia de fortalecer las políticas públicas desde los gobiernos locales.

“Avanzamos sobre políticas públicas y la importancia de tener un Estado presente, cercano y comprometido con cada comunidad”, expresó.

La jefa comunal sostuvo que estos espacios permiten intercambiar experiencias y encontrar herramientas para responder a las necesidades de los vecinos. “Estar y gestionar nos permite encontrar nuevas herramientas para dar respuestas y construir el Chimbas que soñamos”, manifestó.