Estados Unidos aseguró este martes que se encuentra cerca de alcanzar un nuevo acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas, cerrado en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

El anuncio fue realizado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien señaló que las negociaciones con Teherán avanzan y que un entendimiento podría concretarse entre este martes y el miércoles. Según explicó, el objetivo es restablecer el tránsito comercial por el estrecho y garantizar nuevamente la libre navegación de los buques.

El posible acuerdo representa un paso clave para aliviar la tensión en los mercados internacionales. Tras conocerse las declaraciones de Bessent, el precio del petróleo registró una fuerte baja, con una caída cercana al 4% en el mercado estadounidense, ante la expectativa de que vuelva a normalizarse el flujo de crudo por la región.

Actualmente, alrededor de un millar de embarcaciones permanecen a la espera de poder atravesar el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula una parte sustancial de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. La interrupción del paso provocó semanas de incertidumbre en el comercio internacional y presiones sobre los precios de la energía.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que decidió cancelar un ataque militar previsto contra Irán para favorecer las gestiones diplomáticas. El mandatario sostuvo que espera que el eventual acuerdo permita reabrir el estrecho de manera inmediata una vez que sea firmado.

Sin embargo, desde Irán las señales han sido más cautelosas. En los últimos días, funcionarios iraníes habían negado que existiera un acuerdo definitivo con Washington y señalaron que la reapertura del estrecho depende del cese de las acciones militares estadounidenses. Incluso, el lunes el gobierno iraní afirmó que no mantenía negociaciones directas con Estados Unidos, aunque sí reconoció conversaciones con Omán para explorar mecanismos de navegación segura.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico. Por esa ruta marítima transita una parte significativa del petróleo que consumen Asia, Europa y otras regiones del mundo, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento tiene un impacto inmediato sobre los mercados energéticos y la economía global.