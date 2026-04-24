Estados Unidos evalúa apoyar a Argentina en su reclamo por Malvinas

Un correo interno del Pentágono filtrado en las últimas horas expuso las alternativas que Estados Unidos analiza ante la negativa de algunos países europeos a respaldar las operaciones militares en la guerra contra Irán. Una de esas medidas, y según indicó la agencia de noticias Reuters, incluye la reconsideración del apoyo diplomático tradicional de Washington sobre la soberanía británica de las Islas Malvinas.

De manera puntual, el documento incorpora entre las posibles represalias del gobierno de Donald Trump la revisión del apoyo diplomático estadounidense a las reclamaciones europeas sobre posesiones imperiales, en particular las Islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y reclamadas por Argentina. Cabe recordar que el Departamento de Estado mantiene en su sitio oficial que las islas están bajo administración británica, pero reconoce la reivindicación argentina. La información sobre esta posible medida fue replicada por varios medios británicos, entre ellos The Sun, The Telegraph, Daily Mail, The Independent y The Guardian.

La frustración de Washington con sus aliados europeos

Desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente, el presidente estadounidense manifestó en reiteradas oportunidades su disgusto con el primer ministro británico Keir Starmer y, entre otras cosas, lo acusó de cobarde por su renuencia a unirse a la guerra contra Irán. La administración estadounidense expresó una creciente frustración por la reticencia de varios aliados a conceder derechos de acceso, base y sobrevuelo para las fuerzas de Estados Unidos. El correo electrónico que circula en los niveles más altos del Pentágono indica que Estados Unidos contempla también la suspensión de España de la OTAN, a raíz de la decisión del presidente Pedro Sánchez de no permitir el uso de sus bases o espacio aéreo para ataques contra Irán, situación que generó un malestar particular en Washington. Estados Unidos cuenta con dos bases clave en territorio español: la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.

Otro elemento a tener en cuenta es la sintonía entre el presidente argentino, Javier Milei, y Donald Trump. En esta línea, el subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas G. DiNanno, en el marco de una visita al país que concluyó esta semana, reconoció el compromiso de Argentina para enfrentar el terrorismo respaldado por Irán y adelantó que Estados Unidos ampliará la asistencia en equipamiento militar, ciberdefensa y adiestramiento combinado de las fuerzas de seguridad. Sobre este último punto, en mayo comenzará Daga Atlántica, un ejercicio militar conjunto sin precedentes que se extenderá por 42 días, con una fase táctica y una operacional, y tendrá como sedes las localidades de Puerto Belgrano, Moreno y Córdoba.

La agenda de DiNanno en Argentina

En el plano bilateral, DiNanno, que responde al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, cumplió una exigente agenda en la Argentina. Mantuvo encuentros con los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, así como con funcionarios de Cancillería y con el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro. Durante su estadía recorrió el Centro Nacional Antiterrorista de Argentina, la sede de la AMIA, y brindó una conferencia de prensa en la residencia del embajador, Peter Lamelas.

Entre otros puntos, el funcionario norteamericano alertó sobre la presencia de China en infraestructura estratégica dentro de la Argentina. Señaló que no buscan una relación confrontativa, pero que no aceptarán una posición de debilidad, por lo que competirán económica y militarmente, y expresó su preocupación por algunas áreas de infraestructura. A finales de febrero de este año, el Congreso de Estados Unidos difundió un informe sobre infraestructura espacial china de uso civil y militar en Argentina, que apuntó al menos a once instalaciones espaciales vinculadas al gigante asiático establecidas en el país, con menciones a las provincias de Neuquén, San Juan y Santa Cruz, además de otros países de la región como Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil.

Mayor cooperación en seguridad y combate al crimen organizado

DiNanno destacó que tanto Estados Unidos como Argentina mantienen una relación comercial compleja con China y que deben equilibrar los intereses comerciales con los de seguridad nacional. Adelantó que el presidente Trump viajará a la región dentro de un par de semanas y se mostró optimista en cuanto a poder equilibrar ambos aspectos. Además, aseguró que tanto Trump como Milei tienen el compromiso de enfrentar los retos de seguridad en la región y que se producirá un aumento significativo de recursos en el futuro para desmantelar agresivamente el crimen organizado transnacional, en estrecha alineación con Argentina y otros socios regionales, con mayor presencia del FBI y la DEA, junto con un incremento de asistencia técnica, capacitación y equipamiento para las autoridades argentinas.