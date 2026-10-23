El Gobierno de Estados Unidos expresó este jueves 22 de octubre su preocupación por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por la administración de Javier Milei, que contempla sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. El planteo se produjo durante la visita de funcionarios estadounidenses a la Argentina y abrió diferencias entre ambos países, pese al acercamiento político y económico que mantienen.

La inquietud fue manifestada por Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, durante una conferencia de prensa junto al canciller argentino Pablo Quirno en el Palacio San Martín. El funcionario reconoció que Washington sigue de cerca las posibles consecuencias de la iniciativa sobre compañías de su país, aunque aclaró que respetará las decisiones del Congreso argentino.

"Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso", expresó Landau. Sin embargo, remarcó que Estados Unidos respeta el proceso legislativo argentino y evitó solicitar públicamente modificaciones al proyecto.

Qué establece la ley Malvinas que preocupa a Estados Unidos

La iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso busca modificar el régimen de sanciones contra compañías que desarrollen, financien o faciliten actividades de explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

El proyecto contempla multas, restricciones comerciales e inhabilitaciones para empresas involucradas en esas operaciones. La preocupación estadounidense radica en que las penalidades podrían alcanzar también a compañías asociadas con las firmas que explotan hidrocarburos en el archipiélago, incluso cuando participen conjuntamente en otros negocios.

Entre las empresas vinculadas con las actividades petroleras en la zona aparecen la británica Rockhopper y la israelí Navitas, responsables del proyecto Sea Lion.

La propuesta permanece pendiente de tratamiento en el Congreso, donde surgieron diferencias sobre distintos aspectos de su contenido.

La respuesta del Gobierno argentino

Frente al planteo estadounidense, el canciller Pablo Quirno defendió la iniciativa y sostuvo que el objetivo es fortalecer las herramientas legales para proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

"Esta ley no va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular", aseguró el funcionario.

Además, explicó que el proyecto contempla mecanismos para que las compañías puedan abandonar inversiones realizadas bajo licencias que la Argentina considera ilegítimas.

Quirno señaló que las empresas deberán evaluar si continúan operando en las islas o si priorizan oportunidades de inversión en el territorio continental argentino, especialmente en sectores energéticos.

Otra diferencia entre Argentina y Estados Unidos por Malvinas

Durante la conferencia también se abordó la propuesta de Washington de eliminar el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, organismo ante el cual Argentina presenta anualmente su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Landau explicó que la iniciativa forma parte de una reforma más amplia de los organismos multilaterales y negó que esté dirigida específicamente contra el reclamo argentino.

Por su parte, Quirno reconoció la importancia de ese espacio para la diplomacia nacional, aunque aseguró que su eventual desaparición no modificaría las resoluciones de Naciones Unidas ni impediría continuar con el reclamo de soberanía.

Los acuerdos económicos entre Argentina y Estados Unidos

Más allá de las diferencias por Malvinas, ambos gobiernos ratificaron su cooperación bilateral. Durante el encuentro, Quirno anunció que Estados Unidos aprobó 13 millones de dólares para programas contra el narcotráfico, de los cuales 7,5 millones estarán destinados a iniciativas en Argentina.

También informó un financiamiento de 15 millones de dólares para desarrollar un centro de operaciones de ciberseguridad y la posibilidad de acceder a líneas de financiamiento de hasta 7.000 millones de dólares para proyectos de infraestructura e inversión.

En paralelo, confirmó que continúan las negociaciones para que Argentina ingrese al programa de exención de visas estadounidenses y adelantó que se prepara una visita del vicepresidente JD Vance para noviembre.

La agenda diplomática continuará este viernes 23 de octubre, cuando está previsto que los enviados estadounidenses mantengan un encuentro con Javier Milei en la Casa Rosada.