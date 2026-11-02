Estados Unidos llega a las elecciones legislativas de medio término de este martes 3 de noviembre con una economía marcada por dos indicadores contrapuestos: el crecimiento de la actividad y el aumento de la inflación. El escenario económico será uno de los factores que influirán en la evaluación de la gestión del presidente Donald Trump.

Los estadounidenses renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes, parte del Senado y distintos cargos estatales y locales. El resultado determinará si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras del Congreso o si los demócratas consiguen modificar el equilibrio político en Washington.

La inflación y el impacto de los combustibles

Uno de los principales problemas para los consumidores es el aumento del costo de vida. Según los datos citados por MDZ, la inflación interanual llegó al 3,7%, por encima del 2,4% registrado en enero.

La suba de los combustibles estuvo vinculada al encarecimiento del petróleo en medio del conflicto en Medio Oriente. Los precios del crudo superaron los 100 dólares por barril, mientras que el aumento de los costos de transporte también impactó en otros sectores de la economía.

Un relevamiento del Pew Research Center indicó que el 84% de los votantes considera que la economía es su principal preocupación. Además, el índice de confianza del consumidor de octubre se ubicó en 48 puntos, uno de sus niveles más bajos.

Una actividad que sigue creciendo

A pesar de la presión sobre los precios, la economía estadounidense mostró un crecimiento superior al esperado durante el tercer trimestre. El producto bruto interno avanzó un 3,4% anualizado, por encima del 3,2% que anticipaba el consenso de los analistas.

El consumo, la inversión y los inventarios contribuyeron al resultado, mientras que las exportaciones netas tuvieron un impacto negativo. Según el análisis de Portfolio Personal de Inversiones, la demanda privada doméstica creció un 4,9%.

Una elección clave para Trump

Las elecciones de medio término se realizan cada dos años y funcionan como una evaluación de la gestión presidencial. Aunque Trump no será candidato, una modificación en la composición del Congreso podría dificultar la aprobación de iniciativas de su Gobierno durante los dos años restantes de mandato.

Los sondeos citados por MDZ anticipan un escenario de Congreso dividido, con mayores dificultades para los republicanos en la Cámara de Representantes. La disputa también podría extenderse al Senado, por lo que el resultado será determinante para el margen político del presidente.