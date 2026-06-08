El Gobierno de EE.UU. negó la entrada a su territorio al árbitro africano de origen somalí Omar Abdulkadir Artan, quien tiene previsto pitar en el próximo Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, informó este lunes África Soccer.

El juez es considerado uno de los árbitros más respetados de África y su situación genera incertidumbre a pocos días de comenzar el evento.

Según el mencionado medio, la noticia fue reportada inicialmente por el periodista panafricano Micky Jr., quien afirmó que el referí tuvo dificultades para obtener la visa antes de viajar, aunque finalmente le fue aprobada tras una ola de apoyo en redes sociales. Artan inició su viaje a EE.UU. desde Kenia con una escala en Turquía, pero fue detenido por la inmigración estadounidense que le negó la entrada y lo envió de vuelta al país turco. De momento no hay una explicación oficial sobre su caso.

En medio del fuerte operativo de seguridad que se vive en EEUU por el Mundial 2026, el mejor árbitro designado por la Federación Africana de Fútbol, tiene 33 años de edad, es designado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Llegó en las últimas horas al continente americano para integrar la nómina de colegiados que arbitrarán en la Copa del Mundo que se disputará en EEUU, México y Canadá.

Al igual que el resto de las delegaciones, Artan viajó con un sueño: ser el primer árbitro somalí en dirigir en la máxima cita del mundo del fútbol.

En el camino, dirigió las eliminatorias africanas, la Copa Africana de Naciones y la Liga de Campeones de África, siendo uno de los máximos referentes del arbitraje continental.

Omar Abdulkadir Artan contaba con un visado en regla para ingresar a EEUU, según indicó a la AFP Ciise Aden Abshir, alto asesor del Ministerio somalí de Juventud y Deportes. La deportación de Artan supone un duro golpe para Somalia, que nunca había tenido un árbitro en una Copa del Mundo y aguardaban con ansias el comienzo de la cita para ver a su compatriota dirigir a los mejores jugadores del mundo. Pero su situación migratoria pone en duda su participación.

Los ciudadanos de Somalia integran la nómina de los países que sufren las prohibiciones de viajar a Estados Unidos, impuestas por el gobierno de Donald Trump. Hasta el momento, la FIFA no emitió comunicado sobre la situación del árbitro.