Estados Unidos reconoció por primera vez de manera oficial que tiene armas desplegadas en el espacio. La confirmación fue realizada por el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, durante una conferencia de defensa realizada en Maryland, donde aseguró que el país cuenta con sistemas de “control espacial” capaces de responder ante acciones hostiles de sus adversarios.

El funcionario no brindó detalles sobre qué tipo de armas son, cuándo fueron desplegadas ni en qué órbitas se encuentran. Sin embargo, la revelación representa un cambio significativo en el discurso público de Washington sobre sus capacidades militares fuera de la Tierra.

Qué dijo Estados Unidos sobre las armas

Meink sostuvo que Estados Unidos dispone de “armas de control espacial en órbita” preparadas para defender a las fuerzas estadounidenses frente a posibles acciones hostiles.

Desde el Comando Espacial estadounidense calificaron el reconocimiento como un momento “histórico” en el proceso de militarización del espacio. Las autoridades norteamericanas justificaron el desarrollo de estas capacidades ante las amenazas que atribuyen principalmente a Rusia y China.

Aunque no se conocieron las características de los sistemas, este tipo de armamento puede estar destinado a interferir, inutilizar o afectar sistemas espaciales enemigos. Los satélites son considerados elementos estratégicos para las comunicaciones, la navegación y la inteligencia militar.

La reacción de Rusia y China

El anuncio generó rápidamente respuestas de las otras dos grandes potencias con capacidades espaciales militares.

China cuestionó la decisión estadounidense y advirtió sobre el riesgo de convertir el espacio en un nuevo campo de batalla. Beijing también expresó preocupación por una eventual carrera armamentista fuera de la Tierra.

Rusia, por su parte, volvió a reclamar que el espacio permanezca libre de armas y planteó la necesidad de avanzar hacia su desmilitarización. Moscú también cuestionó el avance de Washington en materia de capacidades militares orbitales.

Una nueva etapa de la militarización espacial

La revelación estadounidense se produce en medio de una creciente competencia entre las principales potencias por el dominio tecnológico y militar del espacio.

El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 prohíbe colocar armas de destrucción masiva en órbita, pero existen zonas grises respecto de otros tipos de armamento y tecnologías capaces de interferir o inutilizar satélites.

El reconocimiento de Washington, hasta ahora reticente a confirmar públicamente la existencia de armas orbitales, abre una nueva etapa en la disputa entre Estados Unidos, Rusia y China por las capacidades militares fuera de la Tierra.