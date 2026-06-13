

Este viernes por la noche (22 hs. para Argentina) se enfrentan los seleccionados de Estados Unidos y Paraguay, el partido debut del Grupo D en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Además de ser el combinado anfitrión del Mundial 2026, tiene como dato destacado que lo dirigirá el técnico argentino Mauricio Pochettino, mientras que el equipo paraguayo, estará a cargo del prestigioso DT Gustavo Alfaro. Este cruce resulta interesante no solo en el campo de juego, sino también en lo táctico y estratégico en los respectivos bancos de los entrenadores argentinos.

La Previa

Tal como ocurrió en México y Canadá, voluntarios marcharon hacia el centro de la cancha llevando el estandarte de uno de los 48 países participantes del Mundial 2026. También, la ceremonia presentó a la cantante, actriz y modelo californiana endulzó los oídos de la gente de Estados Unidos y Paraguay con la canción “Wonder”, haciendo dueto con Tius Luka, infante noruego de 10 años que invitó Katy Perry para cantar juntos en el Mundial 2026.

Posteriormente, ingresaron a la cancha, los planteles para dar comienzo al encuentro. Se realizaron los actos de interpretación de los himnos nacionales de los respectivos países.

Desarrollo del Primer Tiempo

Al iniciarse el partido, Paraguay pone nervioso a Estados Unidos y antes de cumplir los 5 minutos de juego el balón estuvo cerca de entrar al área chica del equipo norteamericano.

La primera llegada del partido fue de Paraguay, en el primer minuto, cuando el mediocampista Diego Gómez apareció por el costado izquierdo del área chica y sacó un remate alto al primer palo, que el arquero Matt Freese desvió por encima del travesaño.

Folarin Bologun, de Estados Unidos, en ocasiones consecutivas se acercó al área de Paraguay, en la última le señalan fuera de juego y será pelota para la Albirroja.

Pero a los 6 minutos, por una jugada de descarga frenética del conjunto norteamericano, de la mano de Christian Pulisic terminó desencajando a la línea defensiva. La mala suerte fue para Damián Bobadilla, que después de un rebote, convierte un gol en contra y pone a Estados Unidos en mejor posición y el marcador en 1 a 0.

La jugada de Pulisic fue desequilibrante, Cuando iban siete minutos, el extremo corrió y giró a pura gambeta por izquierda y jugó para el volante Weston McKennie. El jugador de la Juventus puso un pase atrás que el volante Bobadilla se llevó por delante y terminó empujando contra su propio arco.

Después vino una falta sobre Christian Pulisic, balón detenido para los estadounidenses y, aparte, el árbitro de los Países Bajos amonesta al defensor paraguayo, Juan José Cáceres.

Después, el jugador paraguayo remató al marco, aunque exigió al árbitro marcar un tiro de esquina por presunto desvío no existió tal situación así que Estados Unidos moverá la pelota desde su área chica en saque de meta.

Sin embargo, Estados Unidos fue más decisivo y con jugadas más peligrosas, llega con buena triangulación de ataque, pero el último control no fue el mejor y al querer salvar la jugada el centro lo tapa la defensa de Paraguay y eso acaba con el susto en la puerta de Orlando Gill. En consecuencia va generando nuevos tiros de esquina, aunque todavía no lograba concretar el segundo gol.

Estados Unidos había metido el segundo pero el asistente número 2 encuentra al autor del gol en posición adelantada.

Sin embargo, vino efectivamente el gol verdadero de la mano de Christian Pulisic -a los 30 minutos- nuevamente quien hace la diferencia en el partido y al servir en bandeja para Folarin Bologun, el atacante no perdona y un minuto después del gol inválido anteriormente, el 2-0 llegó para los Estados Unidos.

Los estadounidenses muestran el ánimo a tope que no dejan hacer nada a los paraguayos que necesitan reaccionar cuanto antes para no vivir una pesadilla en Los Ángeles el día de su debut.

Formaciones

Estados Unidos: Matt Freese; Chris Richards, Tim Ream, Alex Freeman; Antonee Robinson, Weston McKennie, Tyler Adams, Serginho Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Roberto Fernández; Junior Alonso, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Juan Cáceres; Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhães, Antonio Sanabria, Miguel Almirón. DT: Gustavo Alfaro

Historial de ambas selecciones en los Mundiales

Estados Unidos y Paraguay volverán a enfrentarse en una Copa Mundial 96 años después de su único antecedente, registrado en el mítico Uruguay 1930. Aquel 17 de julio, los estadounidenses vencieron 3-0 a la Albirroja en la fase de grupos.

El combinado estadounidense, anfitrión del certamen por segunda vez luego de 1994, afrontará su duodécima participación mundialista. En la edición inaugural Uruguay 1930, el alcanzó su mejor actuación histórica, finalizando en el tercer puesto.

Si bien el equipo norteamericano logró acceder al cuadro eliminatorio en cuatro de sus últimas cinco presentaciones, en las tres más recientes no pudo romper la barrera de los octavos. Cabe destacar que, en Qatar 2022, Estados Unidos fue el único representante de la CONCACAF en situarse entre los 16 mejores.

Paraguay, en tanto, afrontará su novena participación mundialista luego de ausentarse en las últimas tres ediciones. La Albirroja selló su regreso a la Copa del Mundo 16 años después de su última participación, tras finalizar sexta en las eliminatorias sudamericanas.

Su última presencia también marcó la mejor campaña en el torneo: en Sudáfrica 2010 alcanzó los cuartos de final, donde cayó por la mínima ante España.

Será el décimo enfrentamiento histórico entre ambos equipos. Los norteamericanos dominan el historial con seis victorias, mientras que la Albirroja ganó dos veces y el restante antecedente terminó igualado. Además, ya compartieron grupo en dos ediciones de la Copa América.

El recorrido de los equipos

Estados Unidos se clasificó sin necesidad de jugar las eliminatorias ya que es uno de los tres países anfitriones. En los duelos de preparación previa, los dirigidos por Mauricio Pochettino derrotaron 3-2 a Senegal y perdieron 2-1 ante Alemania.

Luego de realizar un último tramo de las eliminatorias muy bueno (9 partidos invicto), Paraguay quedó 6° en la clasificación y selló su pase al Mundial, cita a la que el plantel y todo el país llega muy ilusionado. "Estamos preparados para luchar y ofrecer el corazón. Estamos preparados para dejar la piel, para honrar la memoria", aseguró hace algunos días su entrenador Gustavo Alfaro. Su único amistoso previo al Mundial fue con goleada por 4-0 ante Nicaragua.