Estados Unidos y Bélgica buscan el pase a cuartos del Mundial 2026

Estados Unidos y Bélgica protagonizarán este lunes un atractivo duelo por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 21 en el Seattle Stadium y definirá al rival del ganador de Portugal-España en los cuartos de final.

El seleccionado estadounidense, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, intentará seguir haciendo historia en una Copa del Mundo en la que ha mostrado un rendimiento sólido, mientras que Bélgica buscará reafirmar su condición de candidato tras una clasificación épica en la ronda anterior.

Estados Unidos tuvo una destacada fase de grupos. Debutó con una goleada sobre Paraguay, luego venció 2-0 a Australia y, pese a caer frente a Turquía en la última fecha, terminó como líder de su zona. En los dieciseisavos de final eliminó con autoridad a Bosnia por 2-0 y se metió entre los 16 mejores del torneo.

Una de las grandes noticias para el conjunto norteamericano fue la habilitación de Folarin Balogun. El delantero había sido expulsado en el partido anterior, pero el Comité Disciplinario de la FIFA dejó sin efecto la tarjeta roja, por lo que estará disponible para enfrentar a Bélgica.

Del otro lado, el seleccionado europeo protagonizó uno de los encuentros más emocionantes de los dieciseisavos. Perdía 2-0 frente a Senegal, logró igualarlo en los minutos finales y terminó imponiéndose 3-2 en el alargue gracias a un penal convertido por Youri Tielemans en la última jugada.

Los belgas habían finalizado primeros del Grupo G tras empatar con Egipto e Irán y golear 5-1 a Nueva Zelanda, resultados que les permitieron avanzar como líderes.

Probables formaciones

Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi García.