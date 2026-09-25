Una ortopedia de San Juan sufrió una estafa cercana a los $200 millones después de que delincuentes lograran acceder a su cuenta bancaria y realizaran casi 30 transferencias en menos de dos días. La maniobra ocurrió durante un fin de semana y ahora es investigada por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

El caso comenzó cuando uno de los responsables de la empresa necesitó comunicarse con su banco. Para hacerlo, buscó el número telefónico de la entidad en Google, realizó una llamada que terminó rápidamente y poco después recibió otra comunicación.

Del otro lado se presentaron como personas que podían ayudarlo con un supuesto problema de seguridad en la cuenta. A partir de allí, los estafadores lo guiaron para obtener información y credenciales que posteriormente utilizaron para ingresar a la cuenta.

Casi 30 transferencias en dos días

El volumen de las operaciones llamó especialmente la atención de los investigadores. Según explicó el fiscal Pablo Martín, integrante de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, los delincuentes realizaron “casi 30 transferencias en menos de dos días”.

Los movimientos se hicieron durante un fin de semana y tuvieron montos que iban desde aproximadamente $1 millón hasta operaciones de $10 millones.

El perjuicio total rondó los $200 millones. Para la Fiscalía, la cantidad y el volumen de las operaciones constituyen movimientos que deberían haber generado algún mecanismo de alerta.

La investigación también busca determinar qué ocurrió con el dinero después de las transferencias. Según las primeras averiguaciones, los fondos fueron pasando por distintas cuentas intermediarias y podrían haber terminado en billeteras virtuales o circuitos relacionados con criptomonedas.

Intentan recuperar el dinero

A partir de la denuncia, la Justicia realizó medidas destinadas a bloquear algunas de las cuentas que recibieron los fondos. Sin embargo, la rapidez con la que se mueve el dinero en este tipo de maniobras dificulta las posibilidades de recuperarlo.

Otro elemento que complicó la investigación fue el momento en que se realizó la denuncia. La presentación judicial se concretó días después de que se efectuaran las transferencias.

La investigación apunta preliminarmente hacia personas vinculadas con Córdoba, aunque las autoridades continúan trabajando para determinar quiénes participaron de la maniobra y cuál fue el recorrido completo de los fondos.

La advertencia de la Fiscalía

A raíz de este caso, el fiscal Pablo Martín dejó una recomendación para evitar este tipo de estafas, especialmente cuando se trata de cuentas bancarias utilizadas por empresas.

La principal advertencia es no buscar números telefónicos de bancos en Google. Ante un inconveniente, la recomendación es utilizar los canales oficiales de la aplicación bancaria, la página oficial de la entidad o un resumen de cuenta donde figure un número de contacto previamente conocido.