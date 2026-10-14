Estafa de $150.000.000 en una agencia de autos de Rawson: tres imputados

Diego Alejandro Martínez, Tania Tamara Luna y Javier Ezequiel Arroyo Cortez enfrentan una investigación penal preparatoria habilitada por la jueza de garantías María Carolina Parra por un plazo de 12 meses. Los tres acusados por maniobras fraudulentas con la compra y venta de vehículos continúan en libertad, con prohibición de acercamiento a las víctimas.

El fiscal Guillermo Heredia, al frente de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, les atribuyó según la responsabilidad de cada uno los delitos de estafa, defraudación por abuso de confianza en calidad de mandatario y libramiento de cheques sin fondos en perjuicio de seis damnificados por montos superiores a los $150.000.000.

La atribución principal de la causa recae sobre Martínez, dueño del comercio automotor, quien acumula múltiples maniobras engañosas con sus clientes. Entre los hechos investigados, un cliente de apellido Vetere le entregó tres autos en consignación a cambio de una comisión. Durante la venta de una Volkswagen Amarok, el comprador Walter Fabián Calivar Hernández abonó un Fiat Palio, una Chevrolet S10 y $3.000.000.

La Fiscalía determinó que el comerciante solo entregó el Fiat Palio al propietario y retuvo la camioneta S10 junto con el dinero, para luego engañar al comprador haciendo firmar un nuevo formulario 08 para transferir la camioneta a otra persona. En otras operaciones similares, el principal acusado retuvo $10.500.000 por la venta de un BMW y $8.500.000 junto a un Ford Ka tras comercializar un Renault Kwid.

Otro de los denunciantes perjudicados es Maximiliano Darío Ruiz, quien dejó una camioneta BMW X6 pactada en $51.000.000. El acusado abonó con cheques propios y de terceros, dejando nueve valores impagos por $29.000.000, vendiendo la unidad a otra persona apenas 43 días después de recibirla. Las maniobras también alcanzaron a Ricardo Alejandro Firmapaz por la retención de $3.000.000 provenientes de la venta en consignación de dos bicicletas.

Asimismo, Gabriel Parra Delgado y Alexander Di Febo entregaron cuatro Chevrolet Onix cero kilómetro a cambio de $30.000.000 y otros rodados. El imputado no entregó una Ford Ranger ni realizó el pago, utilizando la leyenda «de contado» en los contratos para simular la entrega del dinero, aunque dos de esos autos fueron secuestrados en un allanamiento.

Las presuntas responsabilidades de la expareja y socia del comerciante, Luna, y del empleado de la agencia, Arroyo Cortez, se concentran en la emisión de cheques rechazados y en operaciones cruzadas. Luna entregó cinco cheques por $1.100.000 cada uno para saldar las reparaciones del motor de la Volkswagen Amarok, pero dos rebotaron al cobrarlos y Calivar debió desembolsar $9.500.000.

Por su parte, Diego Mauro Sessa denunció la entrega de tres automóviles a cambio de 22 cheques sin fondos por $55.000.000, donde 14 correspondían a la cuenta de Luna y ocho a la de Arroyo Cortez. En el proceso intervienen como querellantes los abogados Marcelo Fernández, Josela Echegaray y Juan Pablo Ortega.