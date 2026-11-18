César Vignoli fue condenado a dos años de prisión efectiva por estafar a dos adultos mayores con la venta de dos lotes y la entrega de cheques que serían apócrifos. Entre ambos hechos, las víctimas sufrieron un perjuicio económico cercano a los $40 millones. La sentencia se resolvió este miércoles mediante un juicio abreviado, luego de una investigación encabezada por el fiscal Eduardo Gallastegui.

Según explicó el representante del Ministerio Público Fiscal, una de las maniobras estuvo vinculada con la venta de dos terrenos que las víctimas pretendían utilizar para instalar allí sus respectivos talleres metalúrgicos. A través de engaños y promesas, Vignoli habría conseguido que ambos entregaran importantes sumas de dinero. En uno de los casos, el perjuicio rondó los $26 millones y, en el otro, los $14 millones.

El segundo hecho estuvo relacionado con la entrega de cheques que serían falsos, otra maniobra que provocó un daño patrimonial a las personas damnificadas, ambas de aproximadamente 70 años.

La investigación permitió avanzar con las pruebas y alcanzar un acuerdo con la defensa técnica para resolver la causa mediante un juicio abreviado. Como resultado, Vignoli recibió una pena de dos años de prisión efectiva, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial. Además, se dictó su prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

El caso también puso nuevamente en escena los antecedentes del condenado por delitos contra el patrimonio. Según lo expuesto por el fiscal, su historial de estafas incluía maniobras vinculadas con la venta de camionetas destinadas a la actividad minera, operaciones con cheques y hasta supuestas ventas de departamentos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Por estos antecedentes, durante la audiencia también se declaró la reincidencia de Vignoli. El fiscal aclaró que las condenas anteriores ya habían sido cumplidas y que el hombre se encontraba en libertad cuando cometió los nuevos hechos, por lo que no corresponde una unificación de penas. El cómputo definitivo quedará para la etapa de ejecución.

Durante la audiencia, el condenado participó desde el Servicio Penitenciario Provincial. Esto ocurrió porque su defensa solicitó autorización para evitar el traslado por cuestiones vinculadas con su estado de salud, pedido que fue autorizado por el juez de Garantías.

Finalmente, se mantuvieron las medidas cautelares y de coerción, además de la intervención de la Dirección General de Bienes, con el objetivo de resguardar los bienes involucrados y atender los intereses de las víctimas.