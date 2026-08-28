Estafó a seis sanjuaninos y ahora deberá pagar $12.000.000 y motos 0km

Un inesperado contratiempo judicial alteró los planes del empresario local Gabriel Balmaceda, quien estuvo a punto de poner fin a una compleja investigación penal en su contra. El comerciante sanjuanino tenía programada una audiencia clave para sellar un millonario acuerdo de reparación con sus damnificados. Sin embargo, su incomparecencia puntual ante el tribunal derivó en una orden de detención inmediata que lo obligó a pasar la noche bajo custodia policial antes de poder homologar el pacto.

La jueza de garantías Flavia Allende resolvió declarar en rebeldía a Balmaceda al constatar que no se presentó en el horario previamente establecido para el inicio del acto judicial. Pese a que los términos económicos para resarcir a los damnificados ya se encontraban definidos y consensuados por ambas partes, la magistrada no contempló flexibilizaciones frente al incumplimiento horario del imputado. Tras ser aprehendido por la policía, el empresario debió esperar hasta el día siguiente para comparecer en los tribunales, ratificar formalmente sus obligaciones y recuperar su libertad.

El Acuerdo de Reparación Integral homologado por la justicia impone al acusado una serie de compromisos económicos sumamente demandantes para extinguir de manera definitiva la acción penal en su contra. Por una parte, un grupo de seis damnificados identificados por las iniciales K.S., C.L., A.C., J.R., C.R. y A.V. aceptó la restitución de sus pérdidas mediante la entrega de motocicletas.

Balmaceda se comprometió a proveer un rodado nuevo marca Okinoi de 110cc para cada uno de ellos. Estos vehículos de dos ruedas deberán ser suministrados mediante la empresa Naldo, con la correspondiente documentación de patentamiento y transferencia completamente abonada por el imputado.

En forma paralela, el tribunal convalidó otros cuatro acuerdos de carácter netamente monetario para compensar a los restantes denunciantes. El monto total en efectivo que desembolsará el comerciante ronda los $12.000.000, estructurado a través de planes de financiamiento que contemplan un plazo de siete cuotas mensuales consecutivas.

De acuerdo con el esquema ratificado, el damnificado S. G. percibirá un total de $3.929.000 en siete desembolsos de aproximadamente $561.000 cada uno. Asimismo, para R. P. se fijó un resarcimiento de $3.834.000 abonado en cuotas mensuales de $547.000. En tanto, F. Y. recibirá una suma superior a los $2.000.000 saldada en cuotas de $395.715, mientras que M. L. cobrará un acumulado de $1.676.000 en siete cuotas mensuales fijadas en $238.142. El abogado defensor César Jofré supervisará el estricto cumplimiento de cada pago, dado que la falta de cancelación de cualquiera de estas obligaciones individuales provocará la rescisión automática del beneficio y agravará la situación procesal de su defendido.

Esta causa penal arrastra antecedentes que datan de abril de este año, cuando la Unidad Fiscal de Investigación especializada en Delitos Informáticos y Estafas destapó las maniobras del empresario.

En aquel período, Balmaceda fue enviado a prisión preventiva al Penal de Chimbas bajo la acusación de contactar a particulares interesados en vender sus vehículos para luego adquirirlos mediante la entrega de cheques falsos.

El modus operandi afectó de manera directa a seis personas durante el primer trimestre del año, quienes entregaron sus pertenencias de buena fe antes de que estas desaparecieran de circulación. Aquellas defraudaciones representaron en su momento un perjuicio total estimado en $20.000.000, una deuda que el acusado busca saldar de manera definitiva mediante este nuevo esquema de devoluciones materiales y monetarias.