Estafó con venta de muebles a 10 personas y deberá pagar $8.000.000

El juez Diego Manuel Sanz homologó una serie de convenios de reparación económica integral presentados por el fiscal Ricardo Mariano Juárez Prieto, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, en el legajo penal contra Juan Antonio Medina. La investigación se inició luego de que diez personas damnificadas denunciaran haber entregado dinero por trabajos de carpintería que nunca se concretaron.

El comerciante recibía diversos adelantos para la confección de amoblamientos y otros encargos particulares, pero luego incumplía de forma sistemática los compromisos asumidos con los clientes. Frente a esta situación acumulada en los tribunales, se lograron consensuar propuestas de resarcimiento que implican la devolución total del dinero retenido y la entrega de un mueble desayunador con especificaciones técnicas de fabricación.

El acuerdo judicial fijó compromisos económicos por un valor total de $8.023.006,89 entre todos los afectados. Las obligaciones pactadas contemplan entregas en un solo pago y la cancelación mediante cuotas mensuales, cuyos vencimientos fueron programados entre los meses de octubre de 2026 y febrero de 2027. La totalidad de los depósitos deberá formalizarse de manera presencial en la Oficina de Medidas Alternativas.

En la misma resolución emitida, el magistrado resolvió prorrogar por el plazo de 180 días la investigación penal preparatoria y extendió por ese mismo tiempo las cautelares vigentes. Medina continuará obligado a presentarse cada quince días en la comisaría, no podrá abandonar el territorio provincial ni nacional sin permiso y seguirá con sus documentos de viaje retenidos. Tras cumplir los pagos se extinguirá la acción penal.