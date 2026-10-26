Ángel Guardia es el joven de 18 años que escapó de un control policial en Chimbas, chocó a dos adolescentes que circulaban en moto y abandonó su auto en Rawson. Este lunes, después de pasar el fin de semana detenido, fue imputado por las lesiones de una de las víctimas y recuperó la libertad.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 24 de octubre. Según la información del caso, Guardia conducía un Peugeot 308 blanco cuando evadió un control policial y comenzó una persecución por calle 25 de Mayo, en dirección de este a oeste.

Al llegar al cruce con calle Canal Isla, el auto impactó desde atrás contra una motocicleta de 110 cilindradas en la que viajaban dos adolescentes de 17 y 15 años. Tras el choque, el conductor continuó la marcha y escapó, mientras los jóvenes quedaron tendidos sobre la calzada.

Los efectivos de la Unidad Operativa Centenario interrumpieron el seguimiento para asistir a las víctimas y solicitaron una ambulancia. La adolescente fue trasladada al Hospital Rawson, donde recibió atención médica.

Después del impacto, la Policía encontró el Peugeot 308 abandonado en la intersección de avenida República del Líbano y calle Mendoza, en Rawson. Horas más tarde, durante la siesta del sábado, Guardia se presentó voluntariamente ante las autoridades junto a su abogado defensor.

La imputación y la situación de los adolescentes

Durante la audiencia de control de detención y formalización realizada este lunes, la Fiscalía le atribuyó a Guardia el delito de lesiones culposas agravadas por darse a la fuga, por las heridas sufridas por uno de los adolescentes.

El joven ya recibió el alta médica y presentó lesiones consideradas leves, con unos 15 días de incapacidad. En el caso de la otra víctima, la Fiscalía todavía espera el informe del médico legista para determinar la gravedad de las lesiones y establecer si corresponde ampliar la imputación en una nueva audiencia.

Por el momento, el fiscal solicitó ocho meses para avanzar con la investigación. Guardia quedó en libertad porque, según explicó el representante del Ministerio Público, las lesiones acreditadas hasta ahora no justificaban mantenerlo detenido.

Investigan si puede sumarse otro delito

Durante la audiencia también se planteó que Guardia habría escapado de un operativo de tránsito antes del choque. La Fiscalía deberá determinar si por ese episodio se labraron actuaciones contravencionales o si existen elementos para avanzar con una acusación penal por atentado o resistencia a la autoridad.

Además, el joven tiene una causa de este año por un robo, en la que recibió el beneficio de la suspensión de juicio a prueba. Esa medida permite suspender el proceso bajo determinadas condiciones, sin que implique una declaración de culpabilidad.

Según explicó el fiscal, si se demuestra que Guardia cometió un nuevo delito, podría perder ese beneficio y quedar expuesto a consecuencias judiciales más severas. Esa posibilidad dependerá de cómo avance la investigación y de las decisiones que se adopten en la causa.