La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que este lunes 3 de agosto habrá cortes de tránsito en diferentes arterias de Capital debido a trabajos de obras de pavimentación. Solicitaron a los vecinos circular con precaución, respetar la señalización colocada en cada sector y considerar vías alternativas para evitar demoras durante la jornada.

Desde el municipio capitalino informaron que uno de los principales cortes se registrará sobre avenida Córdoba, donde la circulación estará interrumpida entre avenida Rioja y calle Güemes. Además, calle Güemes permanecerá cortada en el tramo comprendido entre Rivadavia y Santa Fe, afectando uno de los sectores de mayor circulación del microcentro sanjuanino.

También se realizarán cortes parciales sobre calle Laprida, entre Sarmiento y General Acha. En este caso, el tránsito tendrá restricciones temporales mientras avancen las tareas previstas.

A su vez, indicaron que los trabajos forman parte del plan de obras que se ejecuta en distintos puntos de la ciudad y pidieron a los conductores mantenerse atentos a las indicaciones del personal y la cartelería.

Asimismo, continúa vigente otro corte programado sobre calle Maipú, entre Catamarca y Sarmiento, que se extenderá hasta el martes 5 de agosto. En ese sector se mantiene habilitado el paso para frentistas.

Las autoridades recomendaron planificar los recorridos con anticipación y evitar las zonas intervenidas para garantizar una circulación más ordenada durante la jornada.