Esteban Bullrich dejó el PRO y apuntó contra la “protección” a Manuel Adorni

Esteban Bullrich anunció este jueves su renuncia irrevocable al PRO, espacio que integró desde sus comienzos y que acompañó durante más de dos décadas. En una carta dirigida al expresidente Mauricio Macri, el exsenador nacional cuestionó las últimas decisiones de la conducción partidaria y aseguró que existe una distancia entre los valores fundacionales del partido y sus acciones actuales.

Bullrich sostuvo que su salida no responde a diferencias internas habituales dentro de una fuerza política, sino a un desacuerdo profundo con algunas decisiones tomadas por la dirigencia.

“Desde hace ya un tiempo me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen”, expresó en la carta difundida públicamente.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la postura del PRO frente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Bullrich señaló que “la protección brindada” al funcionario fue el punto que terminó de evidenciar la distancia que sentía con el rumbo del partido.

Según planteó, ese episodio mostró que “la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética”, una situación con la que aseguró no sentirse identificado.

Críticas y una decisión vinculada a sus convicciones

En su mensaje, Bullrich también hizo referencia a su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y explicó que la enfermedad modificó su forma de mirar sus prioridades personales.

“El tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia”, escribió el dirigente, al recordar conceptos vinculados a su libro Liderazgo espiritual.

El exministro afirmó que continuar dentro del PRO implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía coincidir.

Bullrich fue senador nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2023, cargo al que renunció luego de recibir el diagnóstico de ELA. Durante su trayectoria política fue uno de los dirigentes históricos del espacio fundado por Mauricio Macri.

En su carta, reconoció el papel de Macri en la creación del PRO y destacó que el partido “cambió para siempre el mapa político argentino”, aunque remarcó que la pertenencia a una organización no debe estar por encima de las convicciones personales.

Repercusiones dentro de la oposición

Tras la publicación, dirigentes opositores destacaron el contenido de la carta y el gesto de Bullrich.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro afirmó que sus palabras representan a muchos sectores y destacó “su coraje y dignidad”.

Por su parte, el exsecretario de Cultura durante la gestión de Cambiemos, Pablo Avelluto, señaló que Bullrich expresó una posición que otros dirigentes también sintieron luego del acercamiento del PRO a sectores vinculados al presidente Javier Milei.

Bullrich cerró su mensaje con un pedido para que el partido pueda “reencontrarse con el espíritu que inspiró su nacimiento”.