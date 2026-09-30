Esteban Ocon confirmó este miércoles que dejará Haas al finalizar la temporada 2026 de Fórmula 1. El piloto francés comunicó la decisión a través de sus redes sociales y dejó en claro que su intención es continuar en la máxima categoría durante 2027.

“Mi tiempo con el equipo Haas F1 llegará a su fin al final de la temporada 2026”, escribió Ocon. El piloto también destacó que se marcha “con la cabeza bien alta” y orgulloso del trabajo realizado durante su etapa en la escudería estadounidense.

Ocon descartó el retiro de la Fórmula 1

El francés remarcó que su salida de Haas no significa el final de su carrera en la categoría.

“Sigo motivado. Sigo con hambre. Esto no es absolutamente el final de mi carrera en Fórmula 1”, aseguró el piloto.

Ocon todavía no confirmó cuál será su próximo equipo. Por ahora, su objetivo está puesto en completar las carreras que quedan de la temporada 2026 y cerrar su etapa en Haas.

Sus números en Haas

Ocon llegó a Haas en 2025 y atraviesa actualmente su segunda temporada con el equipo.

En el campeonato 2026, el francés suma 7 puntos y ocupa el 16° lugar entre los pilotos. Su compañero de equipo, Oliver Bearman, acumula 20 unidades y se encuentra en el puesto 13°.

La salida de Ocon también pone fin a varios meses de versiones sobre su continuidad. Durante el año, el piloto había expresado su disconformidad con el rendimiento del auto y mencionado diferencias relacionadas con el funcionamiento interno del equipo.

Qué dijo Haas sobre la salida

Desde la escudería también confirmaron la finalización del vínculo. El director de Haas, Ayao Komatsu, agradeció el trabajo realizado por Ocon desde su llegada.

El jefe del equipo destacó su profesionalismo y compromiso durante las dos temporadas en las que formó parte de la estructura.

El futuro de Ocon

Ocon debutó en Fórmula 1 en 2016 con Force India. Posteriormente pasó por Renault, compitió durante cuatro temporadas con Alpine y en 2025 comenzó su etapa en Haas.

Su próximo destino todavía no fue confirmado. Mientras tanto, el francés aseguró que continuará trabajando para aprovechar las oportunidades restantes de 2026 y buscará cerrar su ciclo en Haas al volante.