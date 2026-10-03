El martes 6 de octubre, el quirófano móvil de mascotas llegará al Parque de Rivadavia para realizar una jornada de atención veterinaria gratuita destinada a vecinos que quieran acceder a servicios para sus perros y gatos.

La iniciativa es impulsada por el área de Ambiente del Gobierno de San Juan y forma parte de las acciones de tenencia responsable de animales de compañía.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a esterilizaciones gratuitas, además de otros servicios destinados al cuidado y la prevención de enfermedades en las mascotas.

Atención gratuita para las mascotas

El operativo busca facilitar el acceso a prácticas veterinarias que contribuyen al cuidado de los animales y a la prevención de la reproducción no planificada.

La llegada del quirófano móvil a distintos departamentos permite acercar estos servicios a los vecinos y evitar que tengan que trasladarse hasta otros puntos de atención.

La propuesta está destinada tanto a perros como a gatos y se enmarca en las políticas provinciales vinculadas con el bienestar animal y la tenencia responsable.

Una herramienta para el cuidado animal

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de este tipo de operativos para promover el cuidado responsable de las mascotas y favorecer el control de la población animal.

El quirófano móvil continuará recorriendo distintos puntos de San Juan con jornadas de atención veterinaria, acercando servicios gratuitos a los vecinos.

En el caso de Rivadavia, la jornada tendrá lugar el 6 de octubre en el Parque de Rivadavia, donde se concentrará el operativo destinado a las mascotas.