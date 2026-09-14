El cuidado de la piel, las manos, los pies y el bienestar corporal ya no está ligado a un solo género. En los últimos años, la estética masculina comenzó a ocupar un lugar más visible entre los servicios de belleza y cuidado personal, con propuestas pensadas para hombres que buscan incorporar rutinas de cuidado o regalarse un momento de bienestar.

En Salud & Bienestar, Daniela Gil, esteticista y cosmetóloga, explicó que en Myragi los tratamientos están disponibles para todos los géneros y que los valores y la modalidad de atención son los mismos. “Todos los servicios de Myragi son para ambos géneros”, señaló. La propuesta incluye cosmetología, manicuría, belleza de pies, depilación y diferentes alternativas de masoterapia.

Hay protocolos específicos para la piel masculina y otros compartidos, que se adaptan a cada persona.

Primeros pasos para incorporar el cuidado

Para quienes todavía no tienen una rutina de estética, Gil planteó que hay servicios sencillos que pueden ser una buena puerta de entrada. La belleza de pies, por ejemplo, permite mejorar el aspecto y el cuidado de las uñas mediante corte y pulido. “Cuando lo hacen realmente notan el cambio”, explicó.

Daniela Gil, esteticista y cosmetóloga.

Otro de los servicios destacados es la limpieza de cutis. En hombres que no suelen utilizar cremas o productos de skincare, el resultado puede ser especialmente visible. Hay opciones superficiales y profundas, adaptadas a distintos tipos de piel y situaciones particulares.

También la belleza de manos puede realizarse sin esmaltado. Hay alternativas con esmalte tradicional o semipermanente. A esto se suma una tendencia que gana espacio: los diseños minimalistas en uñas para hombres. “Es un toque distintivo para quienes quieran darle un plus a su outfit, por qué no, o para un evento”, comentó Gil.

Bienestar corporal y una pausa necesaria

Dentro de la propuesta, los masajes aparecen como uno de los servicios más elegidos por los hombres. Las sesiones pueden ser relajantes o descontracturantes y también existe la posibilidad de realizar drenaje linfático cuando se busca trabajar la retención de líquidos.

La especialista explicó que muchas veces el cuerpo termina expresando el estrés y las tensiones acumuladas.

“Al varón le cuesta un poquito más salir de su zona de confort o no expresa tanto sus emociones, va cargando, va acumulando en el cuerpo”, describió.

Por eso, una sesión puede convertirse en una pausa para bajar el ritmo y atender esas molestias.

Con la llegada de septiembre también comienza una etapa de mayor movimiento para el sector de la belleza. Casamientos, cumpleaños de 15, celebraciones y fiestas de fin de año hacen que la demanda aumente, por lo que la recomendación es reservar los turnos con anticipación para organizar los tratamientos.

La estética masculina amplía así su propuesta: no se trata solamente de imagen, sino también de incorporar hábitos de cuidado y espacios de bienestar.

“Todos los servicios de Myragi son aptos para hombres, para mujeres, para todos los géneros”, resumió Gil.

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.