La esperada obra de pavimentación sobre avenida Benavidez transita su etapa final y, si las condiciones climáticas acompañan, podría quedar concluida dentro de un mes. Así lo confirmó a DIARIO HUARPE el encargado de asfalto de Ivica y Dumandzic, Javier González, quien aseguró que el cronograma de trabajo se mantiene pese a la interrupción provocada por las lluvias.

El responsable explicó que durante la jornada fue necesario suspender la colocación de la carpeta asfáltica debido a la humedad en los materiales, aunque aclaró que el objetivo es retomar las tareas apenas mejore el tiempo. "Por problemas de clima y de lluvia se ha parado hoy. Al estar los materiales húmedos no podemos trabajar, pero si mañana están dadas las condiciones seguiremos avanzando hacia el oeste", indicó.

Un mes para completar los cinco kilómetros

Según detalló González, la planificación contempla pavimentar cinco kilómetros y el ritmo de trabajo previsto es de aproximadamente un kilómetro por semana. "Calcularle un mes más, unas cuatro semanas. Creemos que estaremos dentro de la lógica para terminar la obra, siempre y cuando el clima acompañe", afirmó.

La empresa ya completó prácticamente el tramo comprendido entre calle Salta y avenida Maradona, por lo que ahora los esfuerzos estarán concentrados en continuar hacia el oeste.

El clima, el único factor que puede modificar el cronograma

Desde la firma señalaron que las precipitaciones representan el principal obstáculo para mantener el ritmo de ejecución, ya que el asfalto no puede colocarse cuando los materiales o la superficie presentan exceso de humedad. "Dicen que acá no llueve nunca, pero cuando pasa nos perjudica para seguir avanzando", comentó González.

Mientras las condiciones mejoran, los equipos continúan con trabajos de limpieza, topografía y preparación del terreno para que, una vez habilitado el frente de obra, la colocación del asfalto pueda retomarse sin demoras.

Si el tiempo acompaña durante las próximas semanas, la pavimentación de avenida Benavidez podría quedar finalizada antes de que concluya el próximo mes, completando una obra clave para mejorar la circulación vehicular y la conectividad en uno de los corredores más importantes del Gran San Juan.