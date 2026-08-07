La esperada rotonda de la intersección de la Ruta Nacional 20 y calle Gorriti, en Santa Lucía, tiene un plazo estimado de ejecución de seis meses. Así lo confirmó a DIARIO HUARPE el secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio, quien explicó que la obra ya comenzó formalmente y que durante los próximos días empezará a verse el movimiento de maquinaria y suelo en la zona.

La empresa a cargo de los trabajos ya firmó el acta de inicio y el Gobierno provincial colocó el cartel que anuncia la ejecución de la obra. El próximo paso será el inicio de las primeras tareas, principalmente relacionadas con el movimiento de suelo.

“Es una obra muy esperada”, señaló Villavicencio, quien destacó que el proyecto venía atravesando las distintas etapas administrativas necesarias para llegar finalmente al comienzo de los trabajos.

Una obra que demandará seis meses

De acuerdo con el funcionario, la planificación contempla un plazo aproximado de seis meses para completar la obra.

“Creemos que en seis meses podemos tenerla terminada”, explicó Villavicencio al ser consultado sobre los tiempos previstos para una intervención de estas características.

La obra contempla una rotonda de aproximadamente 1.100 metros y, por sus dimensiones, se diseñó un esquema de ejecución por etapas.

El objetivo es avanzar lo más rápido posible, pero al mismo tiempo reducir las interferencias sobre el tránsito, debido al intenso flujo vehicular que diariamente circula por la Ruta Nacional 20.

La primera etapa no tendrá cortes

Una de las principales características de la planificación es que en una primera instancia no será necesario cortar el tránsito sobre la ruta principal.

Los trabajos comenzarán en el sector norte y en las inmediaciones de la futura rotonda. Allí se realizarán tareas sobre los laterales y movimientos de suelo que permitirán avanzar con la construcción sin interrumpir inicialmente la circulación.

De esta manera, quienes transiten por la zona podrán observar el avance de las obras mientras la Ruta 20 continúa habilitada.

El corte llegará más adelante

El esquema contempla que el corte de la ruta principal se produzca recién dentro de algunos meses, cuando estén terminadas las intervenciones iniciales sobre los sectores externos.

Según explicó Villavicencio, una vez resuelta esa primera parte, se podrá avanzar sobre la calzada principal y desviar el tránsito hacia los laterales.

“Una vez tener resuelto la parte de las rotondas externas, cortamos la principal y ahí hacemos circular por la parte de los laterales”, detalló el secretario de Infraestructura.

La estrategia busca evitar que una obra de esta magnitud genere desde el comienzo un impacto importante sobre el tránsito de una de las principales arterias de acceso y circulación de Santa Lucía.

Con el acta de inicio firmada y el cartel de obra ya instalado, la construcción de la rotonda de Ruta Nacional 20 y Gorriti entró finalmente en su etapa de ejecución, con un plazo estimado de seis meses y un cronograma pensado para mantener la circulación durante la primera parte de los trabajos.