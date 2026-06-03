El ambicioso plan de infraestructura anunciado por el Gobierno de San Juan podría convertirse en uno de los mayores motores de empleo de los últimos años. Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) estiman que las obras financiadas mediante herramientas que la provincia buscará en los mercados nacionales e internacionales podrían generar alrededor de 4.000 nuevos puestos de trabajo directos. De concretarse esa proyección, se igualaría el pico de empleo que fue de 12.000 trabajadores.

El presidente de Camarco San Juan, Ramón Martínez, celebró la decisión oficial de avanzar en la búsqueda de financiamiento por hasta US$600 millones para ejecutar obras de infraestructura, viviendas y rutas. “Festejamos ampliamente la decisión porque es lo que necesitamos como provincia en infraestructura y para generar más mano de obra”, afirmó.

Además, reveló que las estimaciones transmitidas por el Gobierno provincial contemplan la creación de entre 3.000 a 4.000 puestos de trabajo. “Si se concretan esos números, estaríamos alcanzando los picos históricos de 12.000 trabajadores desarrollando sus tareas en la construcción”, indicó.

En la misma línea, el vicepresidente de Camarco, Julián Rins, consideró que el volumen de obras proyectadas permite pensar en un fuerte crecimiento del empleo. “Si están hablando de construir 30 barrios, es un número muy importante de mano de obra. Creo que están pensando en alrededor de 4.000 puestos de trabajo”, explicó en San Juan en Noticias, por Radio Mitre 95.1 en San Juan.

Rins detalló que actualmente existen cerca de 8.000 trabajadores registrados en la actividad, por lo que sumar otros 4.000 permitiría regresar a los niveles máximos que históricamente tuvo el sector en la provincia.

“Si de los 8.000 que tenemos hoy pasamos a 12.000, estaríamos nuevamente en números históricos de mano de obra. Es un termómetro muy importante para medir cómo viene la actividad de la construcción”, sostuvo.

Sin embargo, el dirigente advirtió que el desafío podría ir más allá de la generación de empleo. Según explicó, el avance simultáneo de grandes proyectos mineros, especialmente los vinculados al desarrollo de Vicuña, podría provocar una demanda inédita de trabajadores calificados. “La construcción de proyectos mineros va a requerir mucha mano de obra y eso puede generar una necesidad que hoy tal vez la provincia no tenga disponible”, afirmó.

Por eso, consideró clave planificar la formación y disponibilidad de trabajadores para abastecer tanto a las obras públicas como a la minería y a las inversiones privadas que podrían llegar de la mano del crecimiento del sector.

“Tenemos que pensar cómo optimizar los recursos humanos para atender la demanda de los proyectos mineros, la obra pública y las nuevas industrias que seguramente se instalarán”, concluyó.