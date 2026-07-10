El aumento de las tarifas eléctricas llevó a muchas familias a revisar cuánto consumen sus electrodomésticos. Sin embargo, existe un gasto que pasa desapercibido y que puede representar una parte importante de la factura: el llamado "consumo fantasma" o consumo en modo de espera.

Aunque un televisor, un microondas o una consola parezcan apagados, muchos dispositivos continúan utilizando electricidad mientras permanecen enchufados. Esto ocurre porque mantienen activas funciones como el reloj digital, la conexión a internet, la memoria de configuraciones o la posibilidad de encenderse rápidamente mediante un control remoto.

Especialistas en eficiencia energética advierten que, cuando este comportamiento se repite en numerosos equipos del hogar durante las 24 horas del día, el gasto acumulado puede ser considerable. En Argentina, organismos oficiales estiman que el modo "stand by" puede representar hasta un 15% del consumo eléctrico de una vivienda.

Entre los equipos que más suelen generar este consumo oculto aparecen los televisores, decodificadores, equipos de audio, computadoras, impresoras, microondas con reloj digital, consolas de videojuegos, routers de internet, cargadores de celulares que permanecen conectados y pequeños electrodomésticos con indicadores luminosos. Individualmente consumen poco, pero funcionando durante todo el año pueden incrementar notablemente el gasto eléctrico.

Los especialistas recomiendan utilizar zapatillas eléctricas con interruptor para cortar el suministro de varios equipos al mismo tiempo cuando no se usan. También aconsejan desenchufar cargadores una vez finalizada la carga, evitar dejar dispositivos en espera durante la noche y optar por electrodomésticos con mejor clasificación de eficiencia energética al momento de comprar uno nuevo.

Otro error frecuente es pensar que solo los aparatos de gran potencia explican una factura elevada. Si bien equipos como estufas eléctricas, planchas o aires acondicionados concentran gran parte del consumo cuando están en funcionamiento, decenas de pequeños dispositivos conectados permanentemente generan un gasto continuo que suele pasar inadvertido y termina reflejándose en la boleta mensual.

Reducir este consumo silencioso no requiere grandes inversiones. En muchos casos alcanza con cambiar algunos hábitos cotidianos, como apagar completamente los equipos que no se utilizan y evitar que permanezcan en modo espera durante horas o incluso días. Son pequeñas acciones que, repetidas en el tiempo, ayudan a disminuir el consumo eléctrico y también prolongan la vida útil de los aparatos.