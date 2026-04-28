Tal como adelantó el ministro de Salud Amilcar Dobladez en el programa "Café de la Política", por HUARPE TV, el Gobierno provincial confirmó que implementó en 15 hospitales departamentales un esquema de atención ampliado. Por primera vez, estos centros de salud cuentan con guardias activas de 24 horas en servicios críticos como farmacia, laboratorio y radiología.

La iniciativa, que ya funciona desde principios del mes de abril, busca que los pacientes del interior provincial reciban diagnósticos precisos y su medicación correspondiente en su lugar de origen. Esto evita el traslado innecesario hacia los hospitales de mayor complejidad de la Capital.

Más especialistas y turnos extendidos

Además de las guardias permanentes, se dispuso el funcionamiento de consultorios externos en horario vespertino. Gracias a la incorporación de nuevo recurso humano, tanto adultos como niños podrán recibir atención pediátrica y clínica durante la tarde.

Otro cambio importante para la accesibilidad es la extensión horaria en las ventanillas de admisión, donde el personal administrativo otorgará turnos para especialistas hasta las 21 horas.

Los 15 hospitales con nuevos servicios

Los establecimientos que ya funcionan bajo este sistema de red sanitaria integrada son:

Hospital 25 de Mayo (25 de Mayo)

Hospital Dr. Alejandro Albarracín (Valle Fértil)

Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza (Angaco)

Hospital Dr. César Aguilar (Caucete)

Hospital Dr. José Giordano (Albardón)

Hospital Dr. Tomás Perón (Iglesia)

Hospital San Roque (Jáchal)

Hospital Barreal (Calingasta)

Hospital Dr. Aldo Cantoni (Calingasta)

Hospital Dra. Julieta Lanteri (Rivadavia)

CAPS René Favaloro - La Rotonda (Rawson)

Hospital Dr. Federico Cantoni (Pocito)

Hospital Dr. Ventura Lloveras (Sarmiento)

Micro Hospital de Los Berros (Sarmiento)

Hospital Stella Molina (San Martín)

Con esta medida, la cartera sanitaria provincial apunta a consolidar una red equitativa y accesible, priorizando la atención oportuna para toda la familia sanjuanina, vivan donde vivan.